Laufen : Kleinicher Pfingstlauf: 11. Veranstaltung am 10. Juni

Kleinich Bereits zum 11. Mal organisiert der TuS Kleinich am 10. Juni seinen Pfingstlauf im Rahmen des Sportfest in dem Hunsrückort.

Der Ausdauersportwettbewerb bildet am Pfingstmontag den Abschluss des dreitägigen Programms unter anderem mit Fußball- und Handballturnieren. Zum sechsten Mal gehören die Rennen über fünf und zehn Kilometer (gemeinsamer Start um 10 Uhr) zur Hunsrückserie. In Kleinich finden die vierten Wertungsrennen der neunteiligen Veranstaltungsreihe statt. Die Strecken mit Start und Ziel an der Hirtenfeldhalle von Kleinich führen größtenteils über Feld- und Waldwege. Informationen und Anmeldung per E-Mail an deutschen-bach@web.de, Internet: www.tus-kleinich.de.