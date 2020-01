Silvesterlauf : Knappes Rennen um den Silvesterlauf-Schulcup

Der Nachwuchs sorgte maßgeblich zum Teilnehmerrekord beim 30. Silvesterlauf in Trier und wird beim Großen Preis von Oberbürgermeister Wolfram Leiben mit Sportartikel-Gutscheinen im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro und einer Trainingsstunde mit Gesa Krause belohnt. Foto: Holger Teusch

Trier Schüler des Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums dürften sich über 500 Euro und eine Trainingsstunde mit Europameisterin Gesa Krause freuen.

Im Spurt wurden die Eliterennen des 30. Bitburger-0,0%-Silvesterlaufs in Trier entschieden. Ganz knapp ging es auch beim erstmals ausgeschriebenen Großen Preis von Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe für die teilnehmerstärkste Schule zu. Gerade einmal fünf Läufer mehr kamen vom Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (FWG, 114) ins Ziel als vom Max-Planck-Gymnasium (MPG, 109). Das MPG sicherte sich so noch einen 300-Euro-Sportartikel-Gutschein. Die Ausonius-Grundschule (64 Schüler im Ziel) belegte in dieser Wertung den dritten Platz und war hinter dem MPG und vor dem Humboldt-Gymnasium Trier die zweitsportlichste Schule. Die Sonderwertung für die relativ zur Größe teilnehmerstärksten Schule gewann die Ausonius-Grundschule mit fast 50 Prozent Beteiligung.