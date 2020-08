Leichtathletik : Konzer Pioniere können Sportfest durchführen

Wird beim Walfried-Heinz-Sportfest in Konz vor dem Sprintstart wieder dazu gehören: Hand-Desinfektion vor der Einstellung des Startblocks. Foto: Holger Teusch

Konz Ausdauer macht sich bezahlt: Nachdem das Konzer Walfried-Heinz-Sportfest im Juni noch nicht durchgeführt werden konnte, soll es nun am 22. August stattfinden.

Die Leichtathleten der TG Konz waren die ersten in der Region Trier, die in der Corona-Zeit auch wieder einen Wettkampf planten. Ende Juni sollte das Walfried-Heinz-Sportfest im Gedenken an den im Winter verstorbenen langjährigen Vereinsvorsitzenden und Präsidenten des Leichtathletik-Verbands Rheinland stattfinden. Die Veranstaltung wurde zu diesem Zeitpunkt aber nicht vom Stadionträger, der Verbandsgemeinde Konz, genehmigt. „Die Zeit ist noch nicht reif“, glaubte Organisationsleiter Andreas Strupp vor zwei Monaten.