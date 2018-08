Konzer Seniorin überzeugt mit Bestzeiten

Zum Saisonausklang kommt Vera Kletke von der TG Konz immer besser in Form und erzielt bemerkenswerte Resultate.

Zum Saisonausklang kommt Vera Kletke von der TG Konz immer besser in Form und erzielt bemerkenswerte Resultate. Im saarländischen Dillingen verbesserte sich die zurzeit beste Seniorin der Altersklasse W50 im Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) über 100 Meter auf 14,34 Sekunden, über 200 Meter auf 30,18 Sekunden und im Weitsprung auf 4,36 Meter.

So schnell war schon seit sieben Jahren keine W50-Senorin mehr im Verband. Ehemann Ernst sicherte sich mit 32,34 Metern mit dem 700-Gramm-Speer der 50- bis 54-Jährigen einen Platz in der M50-Jahresbestenliste des LVR. Die Hochsprung-Asse Jochen Staebel (Postsportverein Trier) und Bernd Schumacher (TG Trier) überzeugten im Saarland mit Siegen in den Altersklassen M55 (Staebel) und M70 mit 1,64 Metren und 1,36 Metern.