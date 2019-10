Leichtathletik : Wurzelweglauf-Favoriten: Vom Cross- zum Landschaftslauf

Konz Christina Laubenstein und Yannik Erz peilen eine Woche nach dem Gewinn des ersten Crosslaufs dieses Herbstes am Samstag (2.11.) den Sieg beim ältesten Volkslauf der Region Trier an.

Was haben der Crosslauf in Breit am vergangenen Wochenende und der Wurzelweglauf in Konz am Samstag (2. November) gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Im Hunsrück ging es auf Querfeldeinlaufstrecken über krumme Distanzen. Die TG Konz bietet genormte Strecken über ein, zwei, fünf, zehn und fünfzehn Kilometer an. Doch die Veranstaltung in Breit gehört zur zum 44. Mal ausgetragenen Mosel-Crosslauf-Serie. Und auch den Wurzelweglauf gibt es schon seit 1976. In Konz findet damit ununterbrochen die älteste Laufveranstaltung für Jedermann in der Region Trier statt.