Ältester Lauf der Region Wurzelweglauf-Klassiker mit Inklusionslauf-Premiere

Bei der ältesten Laufveranstaltung der Region gibt es diesmal eine Premiere. Beim Nikolaus-Koch-Stiftung-Inklusionslauf begleiten Konzer Schüler Menschen mit Beeinträchtigung über eine oder zwei Stadionrunden. Auf der seit 1976 fast unverändert ausgetragenen Zehn-Kilometer-Distanz greift Andreas Theobald nach seinem ersten Sieg. Der 30-Jährige vom PST Trier ist allerdings Wurzelweglauf-erfahren. Zwischen 2013 und 2016 gewann er viermal in Folge über 15 Kilometer. Hoch motiviert wird aber auch der Konzer Lehrer Philipp Hensel ins Klassiker-Rennen gehen. Hensel und die übrigen laufenden Pädagogen der Grundschule St. Johann, die in jedem der drei Wurzelweg-Hauptläufe über fünf, zehn und 15 Kilometer vertreten sind, werden von mehr als 70 ihrer Schüler angefeuert. Die machen es ihren Lehrern vor und starten zuvor in den Kinderläufen (je nach Alter 400 Meter, 1000 Meter oder 2000 Meter).