Kröver Mitternachtslauf : Mitternachtslauf am hellen Tag

In der Nacht von Pfingstsamstag auf -sonntag gibt es auch in diesem Jahr keinen Mitternachtslauf in Kröv. Die Kult-Veranstaltung an der Mittelmosel fällt wegen Corona zum zweiten Mal aus (der TV berichtete). Anders als 2020 möchten die Macher des TV Kröv (TVK) aber zumindest mit einem virtuellen Lauf im Gespräch bleiben. In einem Zeitfenster von 72 Stunden, also auch im Hellen, können am Pfingstwochenende (22. bis 24. Mai) die Mitternachtslaufsdistanzen auf frei wählbaren Strecken gerannt werden. Es gehe zwar nicht um Bestzeiten und Rekorde, sagt der TVK-Vorsitzende Stefan Hahn. Aber trotzdem möchte man eine Art Ergebnisliste zusammenstellen. Und zwar für alle Altersklassen vom Kleinkind über Jugendliche bis zum Senior, die auch normalerweise beim Kröver Mitternachtslauf dabei sind, was bisher in der Region weitgehend einmalig ist. Wenn man schon nicht auf der Siegerehrungsfeier zusammensitzen kann, um die Resultate zu diskutieren, dann zumindest virtuell im Netz. Im dritten Anlauf soll dann am 4. Juni 2022 endlich der 36. Kröver Mitternachtslauf stattfinden.