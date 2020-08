Leichtathletik-Sportfest : Kugel-Stadionrekord und viel Wind (Fotostrecke folgt)

Hürdenläufer Nicolas Fusenig vom PST Trier (Mitte) belegte bei seinem ersten 110-Meter-Hürden-Rennen in der Corona-Krise beim Walfried-Heinz-Sportfest in Konz an seinem 21. Geburtstag gegen starke Konkurrenz den dritten Platz. Foto: Holger Teusch