Läufe in der Region : Ja, wo laufen sie denn? – Wie sich die Laufszene verändert

Der Trierer Firmenlauf ist weiterhin die größte Laufveranstaltung der Region Trier. Zuletzt kamen mehr als 2800 Teilnehmer ins Ziel. Foto: Holger Teusch

Trier Es gibt viele Gründe, sich wieder zu bewegen. Doch manches ist nicht mehr so, wie es vor dem Corona-Ausbruch war. Wie sich die Laufszene verändert.

Das Laufjahr 2023 verspricht wieder Normalität. Gemeinsam laufen ist wieder uneingeschränkt möglich. An fast jedem Wochenende gibt es in diesem Jahr die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten bei einem der sogenannten Volksläufe, an denen jeder mitmachen kann, zu treffen. Um sich im Wettkampf zu messen, um einfach die Geselligkeit zu genießen oder neue Strecken und Landschaften kennenzulernen.

Rückblick: 16.494 Läufer kamen 2022 bei den Laufveranstaltungen im ehemaligen Regierungsbezirk Trier (Stadt Trier sowie Kreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und Trier-Saarburg) ins Ziel. Das entspricht nur noch gut 52 Prozent im Vergleich zum (Rekord-)Jahr 2019 (31.204) – bei allerdings auch nur 42 statt 62 Events. Gerade in der ersten Jahreshälfte fielen noch viele Läufe wegen Corona aus.

Wichtig für die Veranstalter: Die durchschnittliche Teilnehmerzahl je Veranstaltung ist im Vergleich zu 2020 (245) und 2021 (392) wieder gestiegen (393), liegt jedoch deutlich unter der von 2019 (503).

Ausblick: Im Laufjahr 2023 zeichnet sich ein gegenüber 2019 kaum geändertes Angebot ab. Erstaunlicherweise haben die drei Krisenjahre netto nur zum Verlust von fünf Veranstaltungen geführt. Zehn Läufen, die es wohl nicht mehr geben wird, stehen fünf neue gegenüber. Das ist eine Fluktuation, die es auch in den Jahren vor 2020 durchaus gab.

Bei einem halben Dutzend Veranstaltungen, wie den Crossläufen der Mosel-Serie, die üblicherweise im letzten Quartal stattfinden, stehen die Termine zudem noch nicht fest. Von dieser Seite dürfen die Läufer also durchaus positiv auf die kommenden zwölf Monate blicken.

Lauf-Veranstalter: Sinkende Teilnehmerzahlen machen den einzelnen Veranstaltern zu schaffen. Für viele sind die Startgelder die Haupteinnahmequelle. Beispiel Trierer Stadtlauf, der am Altstadtfest-Sonntag (25. Juni, zuletzt 2019 mit mehr als 3000 Finishern) zum 37. Mal stattfinden soll: Die Organisation wird eine noch größere Herausforderung, glaubt Nicolas Klein mit Blick auf die Unsicherheit bei der Teilnehmerentwicklung, aber auch bei Sponsoren. Andreas Rippinger, zusammen mit Klein Vorsitzender des Stadtlauf-Ausrichtervereins, nennt noch einen anderen Aspekt, der Kopfzerbrechen bereitet: höhere und damit in der Regel auch teurere Sicherheitsmaßnahmen nach der Verschärfung des rheinland-pfälzischen Polizeischutzgesetzes. Dass trotzdem gelaufen werden kann, hat aber beispielsweise der Trierer Firmenlauf mit annähernd 3000 Teilnehmern bereits 2022 gezeigt.

Trends: Die Inflation macht auch vor den Kosten für eine Lauforganisation nicht halt. „Dementsprechend werden wohl auch wir die Startgelder erhöhen müssen“, kündigt Nicolas Klein für den Trierer Stadtlauf an.

Es ist kein Einzelfall. Für eine Startnummer eines Zehn-Kilometer-Rennens muss man im Vergleich zu 2013 in der Region oft fast doppelt so viel ausgeben, in der Regel zwischen zehn und 15 Euro. Allerdings ist auch die Qualität gestiegen. Die Zeitmessung erfolgt mittlerweile in der Regel über Chip in der Startnummer statt per Hand.

Wer sich für einen Volkslauf anmelden will, muss 2023 genauer hinschauen, ob es beim ausgewählten Rennen die Möglichkeit gibt, sich vor Ort in die Liste einzutragen (sogenannte Nachmeldung). Einige Veranstalter nehmen (wie es zu manchen Zeiten der Corona-Krise vorgeschrieben war) nur noch Online-Anmeldungen an. Das erleichtert die Organisation am Wettkampftag und spart Personal. Denn auch Mitarbeiter (die Läufe in der Region werden fast ausschließlich ehrenamtlich organisiert) sind immer schwerer zu finden.

Ob sich die Fünf-Kilometer-Distanz mit oder anstelle von zehn Kilometern zur neuen Standardstrecke entwickelt, wird man in den kommenden Jahren sehen. Bei Firmenläufen ist sie schon das Maß der Dinge. Nach dem Zeller Adventslauf bietet nun auch der Ehranger Stadtmauerlauf diese Distanz als alleinigen Hauptwettbewerb an.