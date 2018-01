Alle Läufe in der Region Trier im Jahr 2018

Läufe in der Region im Jahr 2018 im Überblick:

JANUAR

Samstag, 20. Januar

Wittlicher Crosslauf

Wittlicher TV, Sportplatz Wittlich-Lüxem Nähe Krankenhaus, 13.30 Uhr, 7340 Meter, dritter Wertungslauf Mosel-Serie, Bernd Esch, Telefon 06571/264180, www.lg-bernkastel-wittlich.de

Samstag, 27. Januar

10. Zitronenkrämerlauf Bekond

Bekond aktiv, Sportplatz Bekond, 14.30 Uhr, 11,5 km, Landschaftslauf zugunsten der Deutschen Welthungerhilfe, Kaspar Portz, Telefon 06502/2274, E-Mail: moselhoehenbiker@web.de, www.bekond-aktiv.de

FEBRUAR

Sonntag, 4. Februar

S4young Kinderleichtathletik-Hallensportfest

Silvesterlauf Trier e.V., Sporthalle Universität Trier, unter anderem mit Ausdauerlauf und Sprint als Teamwettkampf für die Jahrgänge 2007 und jünger, Telefon 0173/3428597, kontakt@silvesterlauf.de

Samstag, 10. Februar

Saarburg läuft!

TuS Fortuna Saarburg, Kammerforst Stadion, 11 Uhr, 10 km, während des Rennens kann man entscheiden, ob man zwei, drei, vier oder fünf 2-km-Runden läuft, leichtathletik@tus-fortuna-saarburg.de, www.tus-fortuna-saarburg.de

Samstag, 17. Februar

Crosslauf in Breit/Hunsrück

LT Büdlich-Breit-Naurath, Sportplatz Breit, 13.30 Uhr, 6720 Meter, Finallauf Mosel-Serie, Hermann Barten, Telefon 06509/505, www.lg-bernkastel-wittlich.de

Samstag, 24. Februar

Bernkastel-Kueser Kinderleichtathletik-Hallensportfest

SFG Bernkastel-Kues, Schul- und Sportzentrum, unter anderem mit Hallen-Crosslauf und Sprint als Teamwettkampf für die Jahrgänge 2007 und jünger, Wolfgang Baum, Telefon 06532/3265, E-Mail: die4baums@t-online.de

Sonntag, 25. Februar

Crosslauf in Gerolstein-Büscheich

SV Gerolstein, Sportplatz Gerolstein-Roth, 13 Uhr, 8,8 km, über Eifelsteig-Pfade, Feldwege und Wiesen, dritter Lauf zur Vulkaneifel-Serie, Gundula Weber, Telefon 06591/4459, www.sv-gerolstein.de

MÄRZ

Sonntag, 4. März

Trail Mehringer Schweiz

Trail Römische Weinstraße, Sportplatz Mehring 9 Uhr, Landschaftslauf über 6,5 km (300 Höhenmeter) oder 15 km (500 Höhenmeter), Markus Krempchen, Telefon 0171/9749816, E-Mail: markus_krempchen@yahoo.de, www.trail-trw.de

Samstag, 10. März

7. Schweicher Fährturmlauf

Lauftreff Schweich, Sportplatz Stefan-Andres-Schulzentrum, 12.45 Uhr, 10 km, Auftakt Bitburger 0,0% Läufercup auf flacher Strecke entlang der Mosel, Telefon 0651/85171 (Montag bis Freitag 9-17 Uhr), www.lauftreff-schweich.de

Samstag, 17. März

Obere-Kyll-Crosslauf Birgel

VfL Jünkerath, Sportplatz Birgel, 14 Uhr, 8 km, Finale Vulkaneifelserie, Willy Oelert, Kleenerich 27, 54589 Stadtkyll, Telefon 06597/5296, willy.oelert@altramotion.eu, www.vfl-09-juenkerath.de

Samstag, 17. März

16. Veldenzer Lauf in den Frühling

Freundeskreis für die Evangelische Erziehungshilfe Veldenz, Thalveldenz, 14 Uhr, 6 km, Waldlauf an drei Mühlen vorbei, Inge Umbach, Birkenweg 3, 54552 Ellscheid, Telefon 06573/99190, inge-umbach@t-online.de

Samstag, 24. März

10. Bendersbachtallauf Föhren

LG Meulenwald Föhren, Viezkelterstation Föhren, 15 Uhr, 25 km, Landschaftslauf ohne Zeitmessung, info@lg-meulenwald-foehren.de, www.lg-meulenwald-foehren.de

APRIL

Ostermontag, 2. April

40. Osterlauf Grevenmacher

CAE Grevenmacher, Sport- und Kulturzentrum Grevenmacher, 9.30 Uhr, 10 km, www.caeg.lu.

Ostermontag, 2. April

26. Osterlauf in Leudersdorf

VfB Ahbach, Bürgerhaus Üxheim-Leudersdorf, 13 Uhr, 10,8 km, info@osterlauf.com, www.osterlauf.com

Donnerstag, 6. April

Benefizlauf von Trier nach Bernkastel-Kues

Andreas Huhn, 9 Uhr in Trier, 60 km in beliebige Etappen aufteilbar für Schulen, aber auch Einzelläufer, Andreas Huhn, Bockswiese 4, 54317 Gusterath, huhn.andreas@web.de

Sonntag, 8. April

26. offene Trierer Orientierungslauf-Stadtmeisterschaft

Trimmelter SV, Wettkampfzentrum Kohlenstraße 55 in Trier, Jürgen Pfannkuchen, Telefon: 0651/16588, E-Mail: j.pfannkuchen@trimmelter-sv.de

Samstag, 14. April

13. Zeppelinlauf Mülheim/Mosel

Spvgg. Mülheim-Brauneberg Team Zeppelin, Grafschafter Festhalle Mülheim, 13 Uhr, 10 km, Bitburger 0,0% Läufercup, Christoph Wiesemes, Am Mühlchen 9, 54586 Mülheim, Telefon 0160/96624999, www.zeppelinlauf.de

Sonntag, 22. April

21. Zwei-Seen-Panoramalauf

VfR Otzenhausen, Hunnenringhalle Otzenhausen, 9.30 Uhr, 32 km vom Bostalsee zur Talsperre Nonnweiler, Freundschaftslauf ohne Wettkampfcharakter, Markus Hoffmann, Telefon 0157/35492566, markus.hoffmann.cp@gmx.de, www.zwei-seenlauf.de

Samstag, 28. April

10. TEBA-Radweglauf Hermeskeil

TV Hermeskeil, Bahnhofsvorplatz, 14 Uhr, 15 km über Hochwald-Ruwer-Radweg, Werner Blasius, Telefon 06503/4344952 (ab 18 Uhr), radweglauf@tv-hermeskeil.de, www.teba-radweglauf.de

Samstag, 28. April

24. Kammerwald-Volkslauf

LG Kammerwald/Geichlingen, Sportplatz Geichlingen, 14.30 Uhr, 30 km, Halbmarathon und 10 km, waldreicher Landschaftslauf im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet, Alois Weimann, Telefon 06566/1434, www.lg-kammerwald.de

Sonntag, 29. April

12. Marathon St. Wendel

Kreisstadt St. Wendel, Bahnhofstraße in der Innenstadt, 8.45 Uhr, Marathon, Halbmarathon, 10 km, www.globusmarathon-stwendel.de

MAI

Dienstag, 1. Mai

28. Mehrener Lehwaldlauf

SV Mehren, Sportplatz Mehren, 9.45 Uhr, 10 km, Waldlauf auf der ehemaligen Trainingsstrecke des deutschen 25-Kilometer-Rekordlers Karl Fleschen, Daniel Schmidt, Telefon 06592/4025, E-Mail: lehwaldlauf@sv-mehren.de, www.lauf-anmeldung.de

Freitag, 4. Mai

Sparkassen-Firmenlauf Cochem

Spielvereinigung Cochem, Moselstadion Cochem, 5 km mit Firmen-Teamwertung (vier Läufer) für Mitarbeiter/Freunde, www.sparkasse-emh.de/firmenlauf

Samstag, 5. Mai

12. Ruwer-Riesling-Lauf in Mertesdorf

LT Mertesdorf, Alter Bahnhof Mertesdorf, 15 Uhr, 10 km, Wertungslauf zum Bitburger 0,0% Läufercup auf Wendepunktstrecke über Ruwer-Hochwald-Radweg, Rainer Dederichs, Telefon 0651/57890, www.lauftreff-mertesdorf.de

Sonntag, 6. Mai

Gutenberg Marathon Mainz

Stadt Mainz, Rathaus/Rheingoldhalle, 9.30 Uhr, Marathon und Halbmarathon, www.marathon.mainz.de

Mittwoch, 9. Mai

5. Bitburger 0,0% Firmenlauf Trier

Silvesterlauf Trier e.V., Arena Trier, 19.30 Uhr, 5,2 km durch Triers Innenstadt an Porta Nigra, Hauptmarkt und Dom vorbei, Zieleinlauf in der Arena Trier, www.trierer-firmenlauf.de

10. bis 13. Mai

Mosel-Saar-Hunsrück-Steig-Trail

Trailducks/Trail Römische Weinstraße e.V., Perl, Landschaftslauf über vier Etappen über insgesamt 260 km, ebenso Tagesetappe und kürzere Strecken möglich, E-Mail: trailducks@yahoo.de, www.trail-trw.de

Freitag/Samstag, 11./12. Mai

8. Saar-Hunsrück-Steig-Supertrail

Zwei-Tages-Etappenlauf (66 km und 58 km) von der Wildenburg bei Idar-Oberstein über den Saar-Hunsrück-Steig nach Trier, Bernhard Sesterheim, Augustinusstraße 12, 54296 Trier, Telefon 0651/2061971, www.sh-supertrail.de

Samstag, 12. Mai

Panorama-Freundschaftslauf Trier-Olewig

SV Olewig, Sportplatz Trier-Olewig, 14 Uhr, Freundschaftslauf ohne Zeitmessung auf landschaftlich schönen Strecken über 10 km, 15 km und 25 km, Christoph Heckel, E-Mail: christoph.heckel@arcor.de

Samstag, 12. Mai

24. Ellscheider Mürmeslauf

SV Ellscheid, Sportplatz Ellscheid, 15.30 Uhr, 10 km, E-Mail: anmeldung@sv-ellscheid.de, www.sv-ellscheid.de

Samstag, 12. Mai

ING Night Marathon Luxembourg

CSL Luxembourg/step by step S.A., Luxexpo auf dem Kirchberg, 19 Uhr, Marathon (auch als Staffel), Halbmarathon, von vielen Tausend Zuschauern und mehreren Dutzend Musik-Bands gesäumte Strecke durch die Innenstadt Luxemburgs, Anmeldeschluss: 4. April (falls nicht bereits vorher ausverkauft!), www.ing-night-marathon.lu

Mittwoch, 16. Mai

Trierer SWT-Schullaufmeisterschaf t

PST Trier/Sportakademie Trier, Moselstadion Trier, 9.30 Uhr, 1500 Meter für Acht- bis 17-Jährige, Auftakt SWT-Kids-Cup, Marc Kowalinski, Herzogenbuscher Straße 56, 54292 Trier, Telefon 0651/1468027, m.kowalinski@sportakademie.de

Pfingstsamstag, 19. Mai

34. Kröver Mitternachtslauf

TV Kröv, 18 Uhr, 9,4 km, Nachtlauf mit Partystimmung und großem Rahmenprogramm, TV Kröv, Postfach 7, 54536 Kröv, www.mitternachtslauf-kroev.de

Pfingstmontag, 21. Mai

10. Kleinicher Pfingstkronenlauf

TuS Kleinich, Hirtenfeldhalle, 10 Uhr, 10 km, Gisela Deutschen-Bach, E-Mail: deutschen-bach@web.de, www.tus-kleinich.de

Pfingstmontag, 21. Mai

29. Ormonter Volkslauf

FC Ormont, Sportplatz Ormont, 14.30 Uhr, 9,2 km mit Staffel 2 x 4,6 km, einer der ersten Sportveranstaltungen der Region, die Menschen mit Behinderung integrierte, Waldlauf, Thomas Weberskirch, Telefon 06557/901850, E-Mail: thomas.weberskirch@arcor.de, www.fc-ormont.de

Samstag, 26. Mai

11. Fisherman‘s Friend Strongman Run

Faktor4. Event Marketing GmbH, Nürburgring, 13 Uhr, ein oder zwei Runden à ca. 12,2 km mit voraussichtlich jeweils 20 Hindernissen, www.strongmanrun.de

Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam)

27. Oberweiser Straßenlauf

SV Oberweis, Prümtal Camping Oberweis, 16.15 Uhr, 10 km, Bitburger 0,0% Läufercup im Prümtal, schönes Ambiente bei der Siegerehrung, www.volkslauf-oberweis.de

JUNI

Samstag, 2. Juni

Widdebierglaf Mensdorf/Luxemburg

Widdebiergfrenn, Kulturzentrum Mensdorf, 18 Uhr, 10 km, www.widdebierglaf.lu

Mittwoch, 6. Juni

SFG-Abendsportfest

SFG Bernkastel-Kues, Schul- und Sportzentrum Bernkastel-Kues, 17 Uhr, 3000 Meter, Wolfgang Baum, Telefon 06532/3265, E-Mail: die4baums@t-online.de

Sonntag, 10. Juni

21. Eifelmarathon Waxweiler

Eifel-Marathon e.V., Bürgerhaus Waxweiler, 9 Uhr, Ultramarathon (51,4 km), Marathon (42,195 km), Halbmarathon (21,1 km) und 10 km, ältester Marathon der Region, Landschaftslauf, Rita Brandenburg, c/o Eifelmarathon, Auf Staudigt 25, 54649 Waxweiler, Telefon 06554/420, info@eifelmarathon.de, www.eifelmarathon.de

Mittwoch, 13. Juni

6. Bungert Firmenlauf Wittlich

TRIACS GmbH Föhren, Eventum Wittlich, 19 Uhr, zirka 5 km, erster reiner Firmenlauf der Region, Wertung nur von Vierer-Teams, www.firmenlauf-wittlich.de

Samstag, 16. Juni

33. Gerolsteiner Stadtlauf

SV Gerolstein, Gerolsteiner Stadthalle Rondell, 16 Uhr, 10 km, Bitburger 0,0% Läufer- und Firmencup, Gudula Weber, Telefon 06591/4459, sv-gerolstein@t-online.de, www.sv-gerolstein.de

Freitag, 22. Juni

8. Pleiner Birnenlauf

FSV Plein, Sportplatz Plein, 18 Uhr, 15 km, Freundschaftslauf ohne Zeitmessung, Rainer Speder, Telefon 06571/147697, E-Mail: rainerspeder@googlemail.com

Sonntag, 24. Juni

35. Trierer Stadtlauf

Trierer Stadtlauf e.V., 9 Uhr, Volksfreund-Jugendlauf (1,6 km), 5,4 km Firmen- und Jedermannlauf, 10 km, Halbmarathon, Strecke entlang antiker Baudenkmäler, www.triererstadtlauf.de

Freitag, 29. Juni

Saarburger Stadtlauf

TuS Fortuna Saarburg, 17 Uhr, 10 km, Wiederbelebung des Saarburger Stadtlaufs im Rahmen der Markttage, www.tus-fortuna-saarburg.de

Samstag, 30. Juni

6. Kondelwaldlauf

TuS Bengel, Sportplatz Bengel, 16 Uhr, 10 km, Landschaftslauf durch den Kondelwald und am Kloster Springiersbach vorbei, Michael Kalisch, Telefon 06535/949402, E-Mail: kondelwaldlauf@tusbengel05.de, www.tusbengel05.de

JULI

Sonntag, 8. Juli

1000 km von Hesper/Luxemburg

LT Hesper, Hesper in Luxemburg (Centre Nicolas Braun), 8 Uhr, Vier-Stunden-Benefizlauf auf einer 2-km-Runde, jeder kann so viel und so schnell laufen, wie er mag, Ziel ist es, in der Summe aller Läufer auf mehr 1000 km zu kommen, www.lthesper.lu

Freitag/Samstag, 13./14. Juli

15. Hospizlauf Koblenz-Trier

24-Stunden-Benefizlauf zugunsten des Trierer Hospizhauses über rund 200 km von Koblenz (Deutsches Eck) nach Trier (Hospizhaus in der Ostallee), beliebig lange Teilabschnitte können absolviert werden, kein Wettkampf, sondern Gruppenlauf in moderatem Tempo von etwa 6:20 Minuten pro Kilometer, www.hospizlauf.de

Sonntag, 22. Juli

6. Trail Römische Weinstraße

Trail Römische Weinstraße e.V., Sportplatz Mehring, 7 Uhr, 60 km, 27 km, 15 km, 7 km, Landschaftslauf über die Moselberge, Markus Krempchen, E-Mail: trailducks@yahoo.de, www.trail-trw.org

Freitag, 27. Juli

18. Plattener Straßenlauf

TuS Platten, Sportplatz Platten, 18.15 Uhr, 10 km, Sommerlauf über flache Wendepunktstrecke im Liesertal, Horst Hower, Lieserstraße 2a, 54518 Platten, Telefon 06535/9498787, www.tus-platten.de

Samstag, 28. Juli

9. Hasborner Freundschaftslauf

DJK Hasborn, Sportplatz Hasborn, 17 Uhr, 5 km, 10 km und 20 km, Landschaftslauf ohne Zeitmessung, Detlef Schäfer, Telefon 0170/2854019, E-Mail: schaeferdetlef@freenet.de, www.lauf-anmeldung.de

AUGUST

Samstag, 4. August

10. Waldlauf „Auf Geul“ Bremm

VfL Bremm/Mosel, Waldplatz Geul an der Landesstraße zwischen Bremm und Beuren, 17 Uhr, 10 km, Mario Treis, Telefon 02675/911815, E-Mail: mariotreis@vfl-bremm.de, www.vfl-bremm.de

Samstag, 11. August

31. Pronsfelder Volkslauf

LG Pronsfeld-Lünebach, Turnhalle Pronsfeld, 16 Uhr, 10 km, Wertungslauf zum Bitburger 0,0% Läufercup auf flacher Wendepunktstrecke, Telefon 06556/1246, E-Mail: kockelmann@t-online.de, www.lgpronsfeldluenebach.de

Sonntag, 12. August

15. Deutsch-Amerikanischer Freundschaftslauf in Binsfeld

SV Binsfeld, Sportplatz Binsfeld, 9 Uhr, 10 km, E-Mail: manuel.krischel@t-online.de, www.svbinsfeld1912.de

geplant für Sonntag, 19. August

Roman Run Trier - Hindernislauf

Trierer Stadtlauf e.V., Trier Innenstadt, genaues Datum, Startzeit, Streckenlänge und Anzahl der Hindernisse stehen noch nicht fest, Telefon 0651/978080, E-Mail: info@roman-run.de, www.roman-run.de

Donnerstag, 23. August

17. Trierer SWT-Flutlichtmeeting

Silvesterlauf Trier e.V., Moselstadion Trier, 17 Uhr, 10 000 Meter, 5000 Meter, Wettkämpfe unter Flutlicht, Qualifikationsmöglichkeit für die Eliteläufe des Trierer Silvesterlaufs, E-Mail: meeting@silvesterlauf.de, www.stadionmeeting.de

Samstag, 25. August

21. Maare-Mosel-Lauf

Vulkanläufer e.V., Anmeldung in Gillenfeld (Schule), 17 Uhr, Starts: Daun (Halbmarathon), Schalkenmehren (10 km, 7 km), Ziel: Gillenfeld, Punkt-zu-Punkt-Strecke als Abendlauf über ehemalige Bahnstrecke und am Schalkenmehrener Maar, Inge Umbach, Birkenweg 3, 54552 Ellscheid, Telefon 06573/99190, www.maaremosellauf.de

SEPTEMBER

Samstag, 1. September

3. Hochwälder Panoramalauf

Spiridon Hochwald, Schillingen, 15 Uhr, Freundschaftslauf ohne Zeitmessung über 8-25 km, www.spiridon-hochwald.de

Samstag, 1. September

19. Bleialfer Tunnellauf und Eifel-Ardennen-Halbmarathon

SC Bleialf, Realschule Bleialf, 15.30 Uhr, 21,1 km grenzübergreifend und Punkt-zu-Punkt von St. Vith (Belgien) nach Bleialf, 10 km, jeweils über zum Radweg ausgebaute Bahntrasse und durch ehemaligen Eisenbahntunnel, Michael Laumers, Telefon 0151/44009540, laumers@web.de, www.lauftreff-bleialf.de

Sonntag, 2. September

1. Ehriker Stadtmauerlauf

SV Ehrang, Trier-Ehrang, 10 km, Damian Gindorf, E-Mail: ehriker-stadtmauerlauf@gmx.de

Sonntag, 9. September

25. Bitburger Stadtlauf

BSG „Gemeinsam aktiv“ Bitburg, Bitburger Schlösschen, 10 Uhr, 10 km, reiner Stadtlauf mit Integration von Sportlern mit Behinderung, Wertungslauf zum Bitburger 0,0% Läufercup, Marco Fandel, Telefon 06561/949121, E-Mail: info@stadtlauf-bitburg.de, www.stadtlauf-bitburg.de

Sonntag, 16. September

45. BMW-Berlin-Marathon

SCC-Running, 8.45 Uhr, Marathon auf Weltrekordstrecke mit Ziel am Brandenburger Tor, www.berlin-marathon.de

Sonntag, 16. September

31. Stefan-Andres-Lauf

Lauftreff Schweich, 10 Uhr, 22 km, ältester Freundschaftslauf der Region ohne Zeitmessung, kontakt@lauftreff-schweich.de, www.lauftreff-schweich.de

Sonntag, 23. September

10. Gerolsteiner-Eifelsteiglau f

SV Gerolstein und VfL Hillesheim, Start: Kerpen, Ziel: Hillesheim, 10 Uhr, Landschaftslauf auf Punkt-zu-Punkt-Strecken über 7 km und 12 km, Hans Peter Böffgen, Telefon 06591/9499125, www.gerolsteiner-eifelsteiglauf.de

Sonntag, 30. September

57. ING „Route du Vin“ in Remich

FLA, Remich, 15 Uhr, Halbmarathon (21,1 km), flache Strecke entlang der Mosel über die luxemburgische Weinstraße, Rennen international hochkarätig besetzt, www.ingrouteduvin.lu

OKTOBER

Samstag, 6. Oktober

6. IRT-Läufermeeting Föhren

LG Meulenwald Föhren, Industriepark Region Trier, 14 Uhr, Wertungslauf Bitburger 0,0% Läufercup auf flachen Rundstrecken, www.lg-meulenwald-foehren.de

Samstag, 20. Oktober

Trierer Herbst-Orientierungslauf

Trimmelter SV, Hochschule Trier/Weißhauswald, 14 Uhr, Jürgen Pfannkuchen, Telefon: 0651/16588, E-Mail: j.pfannkuchen@trimmelter-sv.de

Sonntag, 21. Oktober

30. Ralinger Sauertallauf

FSV Ralingen, Grundschule Ralingen, 10.15 Uhr, Wertungslauf zum Bitburger 0,0% Läufercup auf Wendepunktstrecke entlang des Grenzflusses Sauer, Rüdiger Krieger, Telefon 0651/9934489, www.fsv-ralingen.de

Samstag, 27. Oktober

Crosslauf in Gladbach

SV Gladbach, Sporthalle, 13.30 Uhr, 7 km, Wald- und Wiesenlaufstrecke, erster Wertungslauf zur 43. Mosel-Crosslauf-Serie, Nancy Fletcher, Im Borngraben 25, Telefon 06508/918045, 54518 Gladbach, www.lg-bernkastel-wittlich.de

Sonntag, 28. Oktober

1. Zeitverschiebungstrail rund um die Burg Ramstein

Trail Römische Weinstraße e.V., Butzweiler, 2.55 Uhr, 35 km und 18 km, Markus Krempchen, Telefon 06865/9119413, E-Mail: trailducks@yahoo.de, www.trail-trw.de

Sonntag, 28. Oktober

Frankfurt-Marathon

Frankfurt-Marathon, 10 Uhr, Marathon, www.frankfurt-marathon.com

NOVEMBER

Samstag, 3. November

43. Konzer Wurzelweglauf

TG Konz, 15 km und 10 km, ältester Volkslauf der Region, Dominik von Wirth, Telefon 06501/8099181, E-Mail: lauftreff@tgkonz.de, www.wurzelweglauf.de

Samstag, 10. November

27. Langsurer Deulux-Lauf

LG Langsur, Mehrzweckhalle Langsur, 13.45 Uhr, 10 km, flache Strecke durch Deutschland und Luxemburg, Finale Bitburger 0,0% Läufercup, www.deulux-lauf.de

Samstag, 17. November

14. Brubbellauf in Wallenborn

SV Wallenborn, Sporthalle Wallenborn, 16.30 Uhr, 10,2 km, Abendlauf durchs stimmungsvoll illuminierte Eifeldorf, SV Wallenborn, Salmer Weg 31, 54570 Wallenborn, Telefon 06599/1344, brubbellauf@svwallenborn.de, www.brubbellauf.de

Samstag, 24. November

Crosslauf in Waxweiler

SV Eifelland Waxweiler, Sportzentrum Waxweiler, 14 Uhr, 7200 Meter, Rita Brandenburg, Auf Staudigt 25, 54649 Waxweiler, Telefon 06554/420, E-Mail: BrandenburgR-Rita@web.de

DEZEMBER

Samstag, 1. Dezember (voraussichtlich)

Crosslauf in Wintrich

SV Wintrich, Festhalle Nähe Sportplatz an der Mosel, 14.30 Uhr, 7,4 km, zweiter Wertungslauf zur 40. Mosel-Crosslauf-Serie, Edgar Bauer, Am Martinergraben 17, 54487 Wintrich, E-Mail: baueredgar@freenet.de, www.lg-bernkastel-wittlich.de

Sonntag, 2. Dezember

Nikolaus-Benefizlauf Salmtal

TC Salmtal, Tennisanlage Salmtal am Fußballstadion, 10.30 Uhr, 5 km und 10 km, www.tcsalmtal.de

Sonntag, 9. Dezember

15. Zeller Raiffeisenbank-Adventslauf

TSV Bullay-Alf/RV Zell, Marktplatz Zell an der Mosel, 14 Uhr, 5 km und Staffel, stimmungsvoller Stadtlauf, Paul Hammes, Am Königsberg 2, 56859 Bullay, Telefon 06542/22263, www.adventslauf.net

Samstag, 15. Dezember

Crosslauf in Ellscheid

SV Ellscheid, Sportplatz Ellscheid, 14 Uhr, 8 km, Auftakt zur Vulkaneifel-Crosslauf-Serie, E-Mail: anmeldung@sv-ellscheid.de, www.sv-ellscheid.de

Montag, 24. Dezember

16. Bärenfels-Heiligabendlauf

TuS Nohfelden, Hoppstädten-Weiersbach, Ortsteil Neubrücke, 8 Uhr, Marathon und 8,5 km, www.baerenfelslauf.de

Sonntag, 31. Dezember

29. Bitburger 0,0% Silvesterlauf in Trier