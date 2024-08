Olewiger Charity Run Endlos-Läuferschlange für die Villa Kunterbunt (Fotos)

Als deutlich mehr als 300 Läufer die fünf Kilometer des Volksbank Trier Eifel-Hauptlaufs in Angriff nahmen, ließ der Regen endlich nach und Frank Knodts Gesicht entspannte sich. Der Abschlusswettbewerb war stimmungsmäßig ein Höhepunkt des zweiten Olewiger Charity Runs. Weit über 300 Teilnehmer allein in diesem Wettbewerb fünf Kilometer in Angriff und unterstützten so die Villa Kunterbunt. Denn alle Startgeldeinnahmen kommen dem Nachsorgezentrum für schwerst- und chronisch kranke Kinder und ihren Familien zugute. Dass auf dem Ein-Kilometer-Rundkurs über das Olewiger Weinfest und den Fußweg am Olewiger Bach schnell überall Läufer waren, freute nicht nur Frank Knodt vom eigens gegründeten Charity Run e.V. Die Spitze im Hobbylauf machte sich ziemlich schnell ans Überrunden und es entstand eine Endlos-Läuferschlage. Auch vom Dauer-Nieselregen am Sonntagvormittag ließen sich die Teilnehmer nicht abhalten. Von weit mehr als 600 Startern sprach Knodt. Wer schnell laufen wollte und dem es im Hauptlauf zu eng war, der konnte erstmals am Provinzial Kretzschmar und Roos- und Citylauf-Elitelauf teilnehmen. Die schnellen Läuferinnen zierten sich trotz einer moderaten Sollzeit von 23 Minuten bei der Premiere noch etwas. Deshalb wurden Frauen- und Männer-Elitelauf kurzerhand zusammengelegt.