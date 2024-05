Laufen an Pfingsten Läuferwein zu Mitternacht in Kröv, Gesa am Sonntag in Rehlingen

Garant für einmalige Atmosphäre ist der Kröver Mitternachtslauf. Zum 38. Mal werden bei der Kultveranstaltung am Pfingstsamstag (18.5.) die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer zu mitternächtlicher Stunde in Wein aufgewogen. Teilnehmer aus einem Dutzend Nationen haben sich bereits angemeldet. Spontan mitlaufen ist weiterhin möglich. Zwischen 16 Uhr und 21.45 Uhr kann man sich am Samstag noch eine Startnummer sichern. Im Hauptlauf um 22 Uhr geht es dreieinhalb Runden, in der Summe neun Kilometer, durch die mit Kerzen beleuchteten Straßen und Gassen von Kröv. Weil sein Weinvorrat nach zweiten Plätzen 2022 und 2023 mittlerweile aufgebraucht ist, will Rekordgewinner Jonas Lehmann vom TuS Heltersberg (sechs Siege) unbedingt wieder in Wein aufwiegen lassen. Nach dem fünften Platz beim Halbmarathon in Luxemburg vor einer Woche liebäugelt auch die Siegerin von 2022, Michelle Bauer (LT Schweich), trotz Schichtdienst mit einer Teilnahme.