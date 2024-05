Rheinland-Pfalz-Meisterschaft Landesmeisterschaften mit WM-Dritten und Deutscher Meisterin in Konz

Es sind eigentlich nur die EM-Teilnehmer (aus der Region Trier Gesa Krause, Olivia Gürth und Samuel Fitwi vom Verein Silvesterlauf Trier sowie die aus Konz stammende Sophia Junk (LG Rhein-Wied)), die am Sonntag ab 10 Uhr bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Konz fehlen. Ansonsten ist im Saar-Mosel-Stadion die rheinland-pfälzische Spitze bei den rund 700 Starts fast vollständig vertreten. So ist beispielsweise Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) gemeldet. Der Zehnkampf-WM-Bronzemedaillengewinner von London (2017) tritt als Vorbereitung für den Olympia-Qualifikationswettkampf im Ratingen in drei Wochen über 110 Meter Hürden, im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf an. Im Kampf um den Landesmeistertitel mit der zwei Kilogramm schweren Wurfscheibe trifft er dabei unter anderem auf dem besten Diskuswerfer der Region Trier, Sven Anton (LG Bernkastel-Wittlich. Die Deutsche Siebenkampf Meisterin Mareike Rösing (USC Mainz) will über 200 Meter und 100 Meter Hürden ihre Form testen.