Freundschaftslauf : Langsurer Vielläufer laden zum Brückeneinweihungslauf ein

Langsur Nach drei Jahren führt der Deulux-Lauf in diesem Jahr auf alter Strecke über die neue Sauerbrücke.

Die LG Langsur (LGL) hat bei der Jahreshauptversammlung ihre sogenannten „Vielläufer“ geehrt. Neun Mitglieder des Sportvereins von der Sauer waren im vergangenen Jahr bei zehn oder mehr Laufveranstaltungen im typisch gelben LG-Langsur-Trikot unterwegs. Allein die drei Erstplatzierten Thomas Steil (36 Läufe), Michele Feola (359 und Hilde Bruns (28) sammelten so nur bei offiziellen Wettkämpfen mehr als 1200 Laufkilometer in Deutschland, aber auch in Luxemburg, Belgien, Schweden, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Österreich und Schottland. „Unsere Vielläufer machen Werbung für den Deulux-Lauf. Einerseits freuen sich die Vereine, bei denen wir laufen und kommen dann auch gerne zu uns. Andererseits verteilen die Vielläufer Flyer und hängen Plakate. So ist der Deulux-Lauf überall präsent“, erklärt der Schriftführer der 226 Mitglieder zählenden LG Langsur, Peter Schiffels.

Die Lauf-Veranstaltung am zweiten November-Samstag mit alljährlich rund 1500 Teilnehmern ist der Höhepunkt im Jahresprogramm der LG Langsur. Nach drei Jahren führt die zehn Kilometer lange deutsch-luxemburgische Strecke am 9. November über die neue Sauerbrücke, die Metzdorf und Moersdorf verbindet. Die alte Brücke war so marode, dass sie abgerissen werden musste.

„So lange wollen wir allerdings nicht warten: Wir feiern unsere Originalstrecke mit einem Deulux-Brückeneröffnungs-Lauf am Samstag“, kündigt Schiffels einen Freundschaftslauf am offiziellen Brücken-Einweihungs-Wochenende an. Start ist am 11. Mai um 15 Uhr an der Sporthalle von Langsur. Auf der Original-Strecke werden ein halbes Jahr vor 28. Deulux-Lauf allerdings ohne Zeitmessung und Wettkampfcharakter die zehn Kilometer unter die Füße genommen. Informationen und Anmeldung per E-Mail an Anmeldung an info@deulux-lauf.de und im Internet.