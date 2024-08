Lauf-Tipps Laser-Run in Pünderich und Ruanda-Meeting in Trier

Eine Woche nach den Olympischen Spielen kommt am Moselufer in Pünderich etwas olympisches Flair auf, wenn die Abschlussdisziplin des Modernen Fünfkampfs, der Laser-Run, ausprobiert werden kann. Im Rahmen des Weinfests organisieren die Marienburg Runners um den früheren PST-Trier-Läufer Oliver Ewen den Wettkampf, der eine Woche zuvor in Paris ausgetragen wurde. Ab 11 Uhr besteht die Möglichkeit die (ungefährliche) Laserpistole kennenzulernen. Ab 12.30 Uhr sind dann Wettkämpfe aus Laserpistolenschießen und Kurzstreckenlauf, ähnlich dem Sommerbiathlon für Kinder und Jugendliche (Jahrgänge 2015 und älter) geplant. Im Anschluss können sich auch Erwachsene messen. Auch Staffeln (drei Personen) sind möglich. Informationen und Anmeldung (auch am Sonntag vor Ort möglich) per E-Mail an endurance-puenderich@outlook.de.