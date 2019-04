Zum zweiten Mal organisiert der Lauftreff des TuS Kenn am 30. April den sogenannten Cannis-Lauf auf einem Ein-Kilometer-Parcours im Ort. Von Holger Teusch

(teu) Das Tanzbein dürfen Läufer am 30. April in Kenn natürlich auch schwingen, aber erst sollen die Ausdauersportler beim zweiten Cannis-Lauf Kilometer sammeln. Zum zweiten Mal organisiert der junge, erst im vergangenen Jahr gegründete Lauftreff des TuS Kenn die Laufveranstaltung, bei der jeder auf den Ein-Kilometer-Parcours so oft absolvieren kann wie sie oder er innerhalb von 90 Minuten kann oder will. Zeiten werden nicht gestoppt. Start ist um 19.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Strecke führt durch die Bahnhofstraße, Reihstraße, St.-Margarethen-Straße in die Kapellenstraße bis Kreuzung Bergstraße. Dort ist ein Wendepunkt eingerichtet. Die Laufveranstaltung findet im Rahmen des Tanz in den Tanz in den Mai des Heimat- und Verkehrsvereins Kenn statt.

Anmelden für den Cannis-Lauf kann sich jeder, der die Strecke ein- oder mehrmals laufen will bei Markus Dinkel (Telefon 0170/4469061, ab 14.30 Uhr) oder online. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr vor Ort bei Start und Ziel möglich.