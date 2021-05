Leichtathletik : Spitzenklasse in der Eifel statt in LA

Jörg Ullmann (links) und Yannik Duppich (rechts) organisieren in Hillesheim den wohl hochkarätigsten 5000-Meter-Lauf, den es in der Eifel und darüber hinaus jemals gegeben hat. Für Lokalmatator Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel (Mitte) soll eine neue persönliche Bestzeit herausspringen. Foto: Holger Teusch

Hillesheim Wie schon 2020 kämpfen die Spitzenläufer weltweit um die Startplätze bei den wenigen Wettkämpfen, die während der Corona-Pandemie organisiert werden. Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel bekommt mit dem Saucony Invitational am 24. Mai in Hillesheim ein auf ihn abgestimmtes 5000-Meter-Rennen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Warum um die halbe Welt fliegen, um ein 5000-Meter-Rennen auf Weltklasseniveau zu finden? Zusammen mit dem Marketingexperten und ehemaligen deutschen Triathlonmeister Jörg Ullmann aus Hillesheim organisiert Samuel Fitwis Trainer Yannik Duppich ein hochkarätiges Einladungsrennen. Angepeilt wird eine Endzeit von etwa 13:20 Minuten. Wie und warum es zu der Idee kam, was Corona damit zu tun hat und wieso der Teufel im Detail steckt erklärt das Duo im Interview.

Karl Fleschen, Lars Haferkamp, Carlo Schuff, Marc Kowalinski und jetzt Samuel Fitwi, schnelle Läufer kamen schon oft aus dem Vulkaneifelkreis. Jetzt soll die nationalen Stars in die Vulkaneifel kommen. Wie kommt's?

Jörg Ullmann: Die Idee kam uns nach dem Halbmarathon in Dresden (Anmerkung: Fitwi lief Ende März Rheinland-Pfalz-Rekord in 1:01:56 Stunden). Wir haben überlegt, wie es mit Samuel weitergeht. Ich weiß noch genau, wie Yannik mir davon erzählte, dass sie mit dem Gedanken spielten, ein Rennen in Los Angeles zu machen. Ich fand die Idee, eine coole Zeit in LA zu laufen, im ersten Moment super. Auf der anderen Seite ist so etwas auch mit viel Unsicherheit verbunden: gesundheitlich ist in Zeiten von Corona jede Reise mit einem Fragezeichen zu versehen und es gibt keine Garantie für ein schnelles Rennen. Man hat nur die Garantie für hohen Aufwand und Kosten. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, so etwas selber zu organisieren.

Was hat das für einen Vorteil?

Jörg Ullmann: Wir halten alle Instrumente in den Händen. Wir bestimmen Ort, Zeitpunkt und das Starterfeld. Wir haben maximalen Einfluss. Und je höher der Einfluss, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Topergebnis herauskommt. Das Ganze hat auch den Charme, so etwas an einem Ort zu machen, wo es niemand erwartet. In Hillesheim in der Eifel gab es noch nie ein Rennen dieser Güte.

Nur ein 5000-Meter-Rennen zu organisieren dürfte auch vergleichsweise einfach sein, oder?

Jörg Ullmann (lachend): Wir haben erst auch gedacht, dass sich der organisatorische Aufwand für eine 13-Minuten-Veranstaltung in Grenzen hält. Wir durften aber lernen, dass die Veranstaltung von Tag zu Tag wächst. Der erste Schritt war Partner ins Boot zu bekommen, um die Kosten zu refinanzieren, die dadurch entstehen, dass wir Topathleten an den Start bringen wollen und diese Sportler wollen incentiviert werden. Ich hätte nie erwartet, dass wir von allen Seiten eine solche Zustimmung bekommen. Von vornherein hat auch der VfL Hillesheim signalisiert, dass sie das gerne mit uns machen. Alles positiv. Aber alles mit einem Aufwand verbunden, den zumindest ich am Anfang unterschätzt habe.

Yannik Duppich: Es sind manche kleineren organisatorische Dinge, auf die wir achten müssen. Beispielsweise, wenn eine Olympianorm erzielt wird, müssen mindestens zwei Athleten der deutschen Nationalmannschaft im Rennen sein.

Macht die Pandemie nicht alles noch schwerer?

Jörg Ullmann: Gerade in der heutigen Zeit ist es vielleicht einfacher als sonst ein solches Rennen zu organisieren. Für die Top-Athleten gibt es nur wenige Angebote dieser Art.

Yannik Duppich: Wir haben mittlerweile ein gutes Netzwerk. Samuel kennt die Athleten. Wir kennen die Athleten. Im Endeffekt geht es darum, der Szene eine Chance auf ein schnelles Rennen zu geben. Das fehlt allen deutschen Läufern und auch denen aus den Nachbarländern.

Aber Corona-Maßnahmen müssen sein?

Yannik Duppich: Ich bin im Kontakt mit der Kreisverwaltung in Daun. Wir machen alles was verlangt wird und mehr, um die Gesundheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Die Sportler müssen einen PCR-Test vorweisen. Am Tag selbst machen wir Schnelltests. Wir werden ein komplettes medizinisches Team vor Ort haben.

Jörg Ullmann: Es sind natürlich keine Zuschauer zugelassen und es werden möglichst wenige Funktionäre, Offizielle und Helfer auf der Bahn sein. Die Anzahl der Trainer müssen wir reglementieren. Und natürlich die Klassiker: getrennter Ein- und Ausgang, Siegerehrung ohne persönlichen Kontakt. Das sind Dinge, die momentan leider unumgänglich sind.

Wie sehen die konkreten Planungen aus?

Yannik Duppich: Momentan ist am 24. Mai, 20 Uhr als Startzeit anvisiert. Wir behalten uns aber vor, das je nach Wetter anzupassen. Wir haben bisher ein kleines, aber feines Feld. Wichtig sind erst einmal die Tempomacher. Die sind auf diesem Niveau nicht einfach zu finden. Wir haben den Belgier Thomas Vanoppen und Felix Wammeltsberger, die bis 3000 Meter Tempo machen sollen in 8:00 Minuten. Jakob (Anmerkung: gemeint ist der zuletzt schnellste Mittelstreckenläufer der Region Trier Jakob Gieße von der LG Vulkaneifel) macht die ersten 1500 Meter. Momentan haben wir vier Startzusagen. Natürlich von Samuel, seinem Trainingspartner Ilyas Osman, Markus Görger und Mohamed Mohumed, dem deutschen 5000-Meter-Meister. Dessen Trainer Pierre Ayadi hat direkt gesagt: Wir sind dabei! Er möchte kein Risiko eingehen, dass Mohamed sich infiziert. Damit sind wir beim Thema: Lieber klein und lokal mit gutem Konzept.

Jörg Ullmann (links) und Yannik Duppich (rechts) organisieren in Hillesheim den wohl hochkarätigsten 5000-Meter-Lauf, den es in der Eifel und darüber hinaus jemals gegeben hat. Foto: Holger Teusch