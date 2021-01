Leichtathletik : Das Absage-Karusell dreht sich wieder

Extra

Während Amateur-, Nachwuchs- und Breitensportevents bestenfalls virtuell stattfinden, sind in der Leichtathletik ähnlich wie in anderen Sportarten für Profis einige Wettkämpfe geplant. Gesa Krause, die zurzeit im Trainingslager in Kenia weilt, gab am Donnerstagabend in einer virtuellen Pressekonferenz des Karlsruher Indoor-Meetings ihren Start beim Auftakt der World Athletics Indoor Tour bekannt. Die Hindernislauf-WM-Dritte vom Verein Silvesterlauf Trier will in Karlsruhe über 1500 Meter starten. Dort lief Krause 2016 auch ihre Hallenbestzeit über diese Distanz (4:08,91 Minuten). „Die Vorfreude ist riesig. Ich freue mich auf meinen Start in Karlsruhe und bin total dankbar, dass dieses Meeting auch in diesen schwierigen Zeiten stattfinden kann“, sagte die zweimalige Europameisterin.

Angekündigt ist Krause auch für das eine Woche später stattfindende Dortmunder Hallensportfest auf der selten gelaufenen 2000-Meter-Hindernisdistanz (in der Halle ohne Wassergraben). Ein erster Höhepunkt von Krauses Hallensaison könnte die DM am 20. und 21. Februar (ebenfalls in Dortmund) werden. Auch die Hallen-Europameisterschaft im polnischen Torun (4. bis 7. März) steht als international hochwertigste Meisterschaft noch im Terminkalender. Die WM im chinesischen Nanjing (geplant 19. bis 21. März) ist dagegen abgesagt.