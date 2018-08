später lesen Straßenlauf Laufen beim Teufel, heiß wie die Hölle – Straßenlauf in Platten FOTO: TV / Holger Teusch FOTO: TV / Holger Teusch Teilen

(teu) Platten in der Wittlicher Senke wirbt mit seinem „Deiwel“, weil man es sich in dem Weinort am Maare-Mosel-Radweg teuflisch gutgehen lassen kann. Am vergangenen Freitag ging es dazu höllisch heiß her beim 18. Straßenlauf. Von Holger Teusch