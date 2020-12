Benefizlauf : Laufen für Trier

Trier Lauf-Kilometer sammeln für die Opfer der Trierer Amokfahrt heißt es bis Heiligabend. Auch Zehnkampf-Idol Frank Busemann und Europameister Jan Fitschen haben ihre Teilnahme unter dem Hashtag #wirlaufenfürtrier angekündigt.

Die Idee beim Laufschuhkauf war der Startschuss für Knodts Marathon. Denn der Teufel steckte wie im Detail. Er habe in der vergangenen Woche schlecht geschlafen, erzählte er. Die vielen Gedanken, wie man den Spendenlauf in jeglicher Hinsicht sauber abwickeln kann, raubten manche Stunde Schlaf. Vor allem das möglichst unkomplizierte Einsammeln der Spenden erwies sich als Hürde. Denn auf die Schnelle musste Knodt, der als Privatperson keine Gelder sammeln kann, einen gemeinnützigen Verein finden, der dies übernimmt und ein Spendenkonto eröffnet.

Wie können sich Läufer beteiligen? Bis Heiligabend heißt es, so viel laufen, wie die Beine hergeben. „Es gibt keine Kilometer-Vorgabe, kein Zeitlimit und coronabedingt soll jeder in seiner gewohnten Umgebung laufen“, erklärt Frank Knodt. Für jeden gelaufenen Kilometer, den man in die Spendenaktion einbringen möchte, soll ein Euro überwiesen werden (Kontoverbindung sieht unten). Unter dem Hashtag #wirlaufenfürtrier bitte Frank Knodt außerdem um Posts in den sozialen Netzwerken, möglichst mit Foto der Streckenaufzeichnung mit GPS-Uhr oder Handy-App.