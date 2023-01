Laufen : Das Original ist zurück: Hospizlauf feiert 20. Jubiläum

Info

Zweigeteilt werden zum 29. Mal die Sieger des Bitburger-0,0%-Läufercups gesucht. Die Laufserie sieht 2023 wieder die üblichen zehn Rennen von jeweils zehn Kilometer Länge vor. Fünf finden in der ersten Jahreshälfte statt, der Rest (nach einer zehnwöchigen Pause) in der zweiten. Mindestens fünf Resultate sind notwendig, um in die Serien-Wertung zu kommen. Neu mit dabei ist der Maare-Mosel-Lauf, der den Mertesdorfer Ruwer-Riesling-Lauf, der nicht mehr stattfindet, ersetzt. Insgesamt sind 4000 Euro an Preisgeldern und zahlreiche Sachpreise ausgelobt. Eine separate Anmeldung für den Cup ist nicht nötig, aber auf die immer gleiche Schreibweise von Namen und gegebenenfalls Verein sollte bei den Anmeldungen beachtet werden.

18. März: Schweicher Fährturmlauf

15. April: Zeppelinlauf Mülheim/Mosel

22. April: Hermeskeiler Teba-Radweglauf

8. Juni: Oberweiser Straßenlauf

17. Juni: Gerolsteiner Stadtlauf

26. August: Maare-Mosel-Lauf

10. September: Bitburger Stadtlauf

23. September: Pronsfelder Straßenlauf

8. Oktober: IRT-Läufermeeting Föhren

11. November: Deulux-Lauf Langsur

Internet: bitburger-laeufercup.de