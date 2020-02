Eifellauf : Laufen und wandern rund um Mettendorf an einmaligen Datum

Mettendorf Mit einem einmaligen Eifellauf feiern die Enztalläufer Mettendorf am Samstag ihr 15-jähriges Bestehen. Zum ersten Mal in mehr als einem Vierteljahrhundert Eifelläufe findet einer der vereinsübergreifenden Trainingsläufe an einem 29. Februar statt.

Die nächste Gelegenheit zum Eifellauf an einem Schalttag ergibt sich erst in 28 Jahren (wenn der 29. Februar wieder ein Samstag ist).