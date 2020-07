Laufveranstaltung : Laufend Spaß trotz Maske und „Rotwein-Polizei“ (Fotos)

Bitburg Die Organisatoren sind mit dem Ablauf des Bitburger Rotweinlaufs zufrieden.

Einfach Spaß haben! Das wollten am vergangenen Freitagabend 178 Läufer, Walker und Wanderer bei der ersten offiziellen Laufveranstaltung außerhalb eines Stadions seit März. Die Eifelläufer (die Sportabteilung des Vereins Eifelmarathon) organisierte zwar bereits zum fünften Mal ihren Rotweinlauf. Die in der Region Trier einmalige Veranstaltung mit Weinverkostung auf der Strecke, war unter Corona-Bedingungen aber noch mehr etwas Besonderes.

In den vergangenen vier Jahren kamen jeweils weniger als 100 Läufer. Diesmal fast doppelt so viele. „Wenn es keine Laufveranstaltungen gibt, fehlt etwas“, sagte Mario Harrer, der extra aus Bonn kam, um die corona-bedingte Veranstaltungspause zu beenden. „Man merkt, dass die Leute hungrig sind“, meinte Uschi Ziwes von der LG Kammerwald/Geichlingen (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Nach vier Monaten ohne Laufveranstaltung lechzten die Ausdauersportler danach, Freunde und Bekannte aus der Szene wieder zu treffen.

Zum Ablaufplan kamen acht Seiten Hygienekonzept. Der Mund-Nasen-Schutz musste in der Warteschlange (mit 1,50-Meter-Abstandmarkierungen) für die Kontakterfassung bis zu den Sitzplätzen für die einzelnen Gruppen und vor dem Start getragen werden. Nur auf der Laufstrecke und nach dem Sport an den Sitzplätzen durfte die Maske abgenommen werden. „Wir hatten fünf Mann Rotweinpolizei, die unauffällig geguckt haben, dass alles gut lief“, erzählt de Winkel. Nur ein paar Mal habe das Quintett auf die Regeln aufmerksam machen müssen. „Die Leute waren sehr diszipliniert, sehr zivilisiert“, lautet das Fazit des Organisationsleiters.

Er hoffe, dass der Eindruck bei Ordnungs- und Gesundheitsamt genauso war. „Es liegt an euch, ob in den nächsten Monaten in Bitburg wieder etwas mit Veranstaltungen passiert“, machte de Winkel bei seiner Begrüßung alle Teilnehmer noch einmal auf die Verantwortung aller aufmerksam. Als Mischung aus Sportveranstaltung (allerdings noch ohne Wettkampfcharakter und Zeitmessung) und Weinprobe waren die Rotweinlauf-Macher doppelt gefordert. Alkoholexzesse gab es bei der laufenden Weinprobe auch in Vor-Corona-Zeiten nicht. Die kleinen Schnapsgläschen, die an Stationen halb gefüllt wurden, ergaben in der Summe nur knapp die Füllung eines normalen Weinglases.