Leichtathletik : Laufender Brückenbau

Durch Deutschland und Luxemburg und nach drei Jahren erstmals wieder auf der ursprünglichen Strecke führt am 9. November der Deulux-Lauf der LG Langsur. Foto: Holger Teusch

Langsur Der Langsurer Deulux-Lauf führt am Samstag (9. November) wieder auf der Ursprungsstrecke über die Grenzbrücke zwischen dem deutschen Metzdorf und dem luxemburgischen Moersdorf. Die Vorjahresgewinner Vera Hoffmann und Yonas Kinde sind wieder Favoriten.

Die Vorfreude bei der LG Langsur (LGL) ist groß: Erstmals seit im Rekordjahr 2015 2188 Läufer im Ziel registriert wurden, führt der Deulux-Lauf an diesem Samstag (9. November) wieder auf dem Originalparcours über die nun neue „Brücke der Freundschaft“. Zwischen dem Langsurer Ortsteil Metzdorf und Moersdorf auf der luxemburgischer Seite wird das Flüsschen Sauer überquert. Der Deulux-Lauf wird wieder zum sportlicher Brückenbau zwischen den Nationen, von denen 33 unterschiedliche vertreten sind.

Vorbei ist auch die Zeit der Teilnehmerrückgänge. „Gegenüber dem letzten Jahr geht die Zahl wieder rauf“, freut sich Thomas Steil vom Deulux-Lauf-Organisationsteam. Hatten sich im vergangenen Jahr 1440 Läufer vorab eine Startnummer gesichert, sind es diesmal etwa 20 Prozent mehr. Die alte Strecke mit der neuen Brücke zieht die Läufer an. „Ich finde diese Strecke einfach schöner“, sagt Hurt über die jeweils fünf Kilometer saueraufwärts durch Deutschland und zurück auf der luxemburgischen Seite des Grenzflusses. „Und auch die Metzdorfer und Moersdorfer freuen sich, dass sie wieder eingebunden sind“, erzählt er. In den Langsurer Ortsteilen Mesenich und Metzdorf werden Kapellen Läufer und Zuschauer musikalisch unterhalten. Auch gut einen Kilometer vor dem Ziel wird eine Band für den Endspurt aufspielen.

Für Vera Hoffmann kann es ein besonderer Lauf werden. Die Luxemburgerin siegte in den vergangenen drei Jahren, aber noch nie auf dem Deulux-Lauf-Originalkurs. Starke Konkurrenz bekommt die 1500-Meter-Siebte der Studentenweltspiele von der luxemburgischen 800-Meter-Meisterin Lena Kieffer, der Vorjahresdritten Martine Mellina (ebenfalls Luxemburg) und Mimi Königs. Die 38-Jährige kann sich beim Finallauf zum Bitburger-0,0%-Läufercup auf den letzten Drücker noch an der nach neun Wertungsrennen führenden Viola Pulvermacher (LG Laacher See), die nicht gemeldet ist, vorbei schieben.