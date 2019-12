Crosslauf : Laufschuhe putzen vor Weihnachten (Fotos)

156 Teilnehmer erlebten beim ersten Wertungslauf zur Vulkaneifel-Serie in Ellscheid beste Crosslauf-Bedingungen auf einer abwechslungsreichen Strecke.

Über Wurzelpfade und quer über vom Regen durchweichte Wiesen, Feld- und Waldwege, der Crosslauf in Ellscheid bot drei Tage vor Heiligabend wieder von jedem etwas, was den Geländelauf interessant und abwechslungsreich macht. Dreckige Schuhe inklusive. Nicht nur wer die Lauftreter am Weihnachtsabend für den Weihnachtsmann an den heimischen Kamin hängen will, musste nach dem Sport noch einmal zum Schuhputzzeug greifen.