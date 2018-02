Mal stille Freude, mal großer Jubel

Beim mittleren der drei BIT-Leichtathletik-Sportfeste gab es Kugelstoßen und Hochsprung.

Die Anspannung für die Sportler beim Hochsprung ist groß: Die Latte liegt auf der geforderten Höhe. Entweder sie bleibt liegen oder sie fällt. Versuch geglückt oder nicht. Schwarz oder weiß. Entsprechend emotional löst sich die Spannung nach einem geglückten Versuch. Das sieht man bei Weltereignissen, aber auch schon bei Jugend-Sportfesten an der Basis wie am vergangenen Sonntag in Bitburg.

„Manche zeigten die Freude über einen erfolgreichen Sprung still durch das Ballen einer Faust, andere jubelten noch auf der Matte“, erzählt Hans-Theo Nieder von seinen Beobachtungen beim zweiten Sportfest zur Bitburg-Prümer Hallenserie. Am schönsten waren für die BIT-Kreisvorsitzenden der Leichtathleten zwei Situationen: „Ein Mädchen lief von der Matte zu ihrer Freundin und beide tanzten gemeinsam im wahrsten Sinne einen Freudentanz.“ Eine andere Athletin habe nach vielen Schwierigkeiten und Fehlversuchen die persönliche Bestleistung doch noch geschafft und ihre ganze Trainingsgruppe, die mitgefiebert hatte, jubelte ihr zu. „Es gibt viele Formen der Freude“, resümiert Nieder.

Dass trotz Erkältungswelle 80 Mädchen und Jungen zwischen acht und 19 Jahren nach Bitburg kamen, dürfen die Hallen-Serien-Organisatoren als Erfolg werten. Zum Auftakt in Prüm kamen Ende Januar 93 Teilnehmer. Außer Hochsprung stand in der Kreisstadt Stoßen mit Medizinball (für die unter Zwölfjährigen) beziehungsweise Kugel auf dem Programm. Lokalmatador Veson Morina vom ausrichtenden TV Bitburg legte mit dem Fünf-Kilogramm-Gerät der 16- und 17-Jährigen mit 12,45 Metern direkt eine Weite vor, die am Jahresende zu den besten zehn im Leichtathletik-Verband Rheinland zählen dürfte. Im Hochsprung erzielten der 15-jährige Felix Resch vom SE Orenhofen mit 1,55 Metern und die drei Jahre jüngere Linah Venz (TV Bitburg) mit 1,30 Metern bestenlistenreife Höhen. Das finale Sportfest findet am 11. März in Speicher statt.