später lesen Ludwigshafen Leichtathletik: In der Halle geht es um die Landes-Titel Teilen

Twittern

Teilen



Starke Gegner suchen, auch Titel in anderen Disziplinen vielleicht leichter zu gewinnen wären, lautet am Samstag das Motto der Leichtathleten der Region bei den rheinland-pfälzischen Landeshallenmeisterschaften in Ludwigshafen.