Schützlinge siegen: Trainer freut sich

Nahezu identisch weit flog das Wettkampfgerät von Hanna Kaiser und Wolfgang Baum am Samstag beim Hallen-Leichtathletiksportfest in Idar-Oberstein.

Nahezu identisch weit flog das Wettkampfgerät von Hanna Kaiser und Wolfgang Baum am Samstag beim Hallen-Leichtathletiksportfest in Idar-Oberstein. Die 15-Jährige gewann mit 12,10 Metern mit der Drei-Kilo-Kugel den Wettbewerb der Altersklasse U18. Baum gewann mit der doppelt so schweren Kugel bei den 55- bis 59-Jährigen (Altersklasse M55). Mit 12,13 Metern hakte der Trainer und Leichtathletik-Abteiluingsleiter des SFG Bernkastel-Kues die Hallen-DM-Norm in seiner Altersklasse (11,20 Meter) locker ab.

Baums Schützling Tim Stetzka gewann über zweimal 30 Meter und mit 1,57 Metern im Hochsprung bei den 15-Jährigen. Sein ein Jahr jüngerer Trainingskollege Kilian Glesius war auch im Kugelstoßen Jahrgangsbester. Der knapp 13-jährige Alexander Studert imponierte bei seinen Siegen im Sprint, mit 1,46 Metern im Hochsprung und 9,55 Metern im Kugelstoßen (drei Kilogramm).