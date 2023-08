Hunderte Läufer in der Vulkaneifel Runde Sache mit Stufen (Fotos)

Die Treppe war eine Überraschung mit Erlebniswert beim Jubiläums-Landschaftslauf in der Vulkaneifel am Samstag. Duppichs Sieg nur insofern, weil der ehemalige Crosslauf-EM-Teilnehmer ursprünglich über zehn Kilometer in der Meldeliste stand. Ohne seine Ummeldung hätte der Maare-Mosel-Lauf erstmals eine Frau als Erste im Halbmarathon-Ziel gesehen (siehe Info). Susan Stead setzte sich nach 13 Kilometern aus einem starken Frauen-Trio, zu dem neben Lara Predki aus Lüneburg auch Vorjahresgewinnerin Michelle Bauer vom LT Schweich gehörte, ab. „Es waren schon einige Anstiege drin, aber Panorama gibt es natürlich auch, wenn man oben ist. Und da habe ich mich auch umgeguckt“, erklärte die 34-Jährige Aachenerin, dass sie auch den Ausblick über die Eifellandschaft genießen konnte.