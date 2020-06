Laufen : Marathon läuft - in der Eifel und an der Mosel

Extra

Foto: TV/Holger Teusch

Die Corona-Krise belebt manch alte, bisher aber nicht realisierte Idee wieder. Schon zu den Anfangsjahren des Langsurer Deulux-Laufs habe er zusammen mit Egbert Ries (langjähriger Organisationsleiter unter anderem Deulux-Lauf und Silvesterlauf Trier, verstorben 2019) über einen grenzüberschreitenden Marathonlaufs entlang von Mosel, Saar und Sauer nachgedacht, erzählt Karl-Josef Roth. Weil alle offiziellen Rennen abgesagt sind, möchte der 63-Jährige am 28. Juni privat zum 57. Mal die 42,195 Kilometer auf dem vor langer Zeit erarbeiteten Parcours laufen. Und zwar auf den Meter genau. Denn der Konzer ist DLV-Streckenvermesser und hat die Strecke von Konz nach Grevenmacher, durch Wasserbillig bis nach Moersdorf in Luxemburg, über die neue Sauerbrücke nach Metzdorf und entlang von Sauer und Mosel bis zur Zewener Eisenbahnbrücke und zurück nach Konz mit dem sogenannten Jones-Counter offiziell vermessen. „Wenn daraus in der Zeit nach Corona eine Veranstaltung generiert wird, wäre das richtig toll“, sagt Roth, der glaubt, dass die Strecke auch touristisch interessant sein könnte.

Am letzten Juni-Sonntag will er die Strecke aber erst einmal privat mit Freunden und Vereinskameraden der TG Konz absolvieren. Weil ein weiteres Streckenpferd des pensionierten Vermessungsingenieurs, die Fairplay-Tour, ebenfalls ausfällt, sammelt Roth im Rahmen des Spenden zugunsten der durch die Benefiz-Radtour normalerweise unterstützten Projekte in Ruanda.

