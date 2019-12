Silvesterlauf : Deutsche Marathon-Olympia-Starter beim Silvesterlauf

Trier Außer Katharina Steinruck gibt auch Amanal Petros seine Startzusage für das Jubiläumsrennen am 31. Dezember.

Katharina Steinruck (geborene Heinig) hat bereits am vergangenen Sonntag mit ihrem Adventslauf-Sieg in Zell an der Mosel ins Wettkampfgeschehen zurückgefunden. Die 30-Jährige von der LG Eintracht Frankfurt hat ebenso bereits die internationale Olympia-Norm auf der Marathondistanz abgehakt, wie Amanal Petros. Der 24-Jährige unterbot Anfang Dezember im spanischen Valencia gleich bei seinem Debüt über 42,195 Kilometer in 2:10:29 Stunden die geforderten 2:11:30 Stunden klar. Vorbehaltlich eines Leistungsnachweises im kommenden Jahr dürfen damit sowohl Steinruck wie Petros mit den Olympischen Spielen als Saisonhöhepunkt 2020 planen. Es ist kaum anzunehmen, dass die zehntschnellste deutsche Frau oder der neuntschnellste deutsche Mann „aller Zeiten“ noch verdrängt werden.