Deutschlands berühmter Läufer Trier statt Barcelona: Marathonrekordler Amanal Petros beim Silvesterlauf!

Wer aufmerksam die Instagram-Posts von Amanal Petros verfolgt, konnte es schon vor wenigen Tagen erahnen: „Next stop @silvesterlauftrier“, schrieb Deutschlands Marathonrekordler am Rande einen Videoposts aus dem Höhentrainingslager in Kenia. Der Trierische Volksfreund hat beim Veranstalter des Bitburger-0,0%-Silvesterlaufs nachgehakt und bekam nun die Bestätigung: „Es war ein hartes Stück Arbeit, Amanal Petros zum erneuten Start in Trier zu bewegen, denn der Silvesterlauf in Barcelona wäre für ihn eine sehr lukrative Alternative gewesen“, sagte Renndirektor Berthold Mertes. Über fünf Kilometer in Spanien wäre für Petros eine Extraprämie für einen deutschen Rekord drin gewesen. Diesen hält seit 2021 Samuel Fitwi (Silvesterlauf Trier, damals LG Vulkaneifel) mit 13:32 Minuten. Nebeneffekt von Petros' Trier-Start: Der Rekord bleibt weiter bei Fitwi und damit in der Region.