Extremlauf : Schweicher will komplette Mosel ablaufen

Der aus Schweich stammende Ultramarathonläufer Markus Krempchen plant in der Pfingstwoche den kompletten Mosellauf über 557 Kilometer von der Quelle bis zum Deutschen Eck abzulaufen. Foto: Holger Teusch

Trier/Schweich Markus Krempchen plant als erster Läufer überhaupt die 557 Kilometer von der Quelle bis zum Mündung der Mosel zu laufen - in nur fünf Tagen!

Von Holger Teusch

Er ist aus Schweich, ist also Moselaner und dazu ein Läufer mit einem Hang zu ganz langen Strecken und außergewöhnlichen Aktionen. Bei dieser Kombination war es fast schon absehbar, dass Markus Krempchen irgendwann den Flusslauf seiner Heimat unter die Sohlen nimmt. Vom 23. bis 28. Mai will der 48-Jährige als Erster überhaupt von der Quelle der Mosel in den Vogesen bis zur Mündung am Deutschen Eck in Koblenz ablaufen. 557 Kilometer innerhalb von fünf Tagen, 120 Stunden!

„Irgendwie war es schon immer mein Traum gewesen, die Mosel abzulaufen. Ich hatte bisher nur nicht die Zeit gefunden“, erzählt Krempchen. Im vergangenen Herbst musste der mittlerweile in Mettlach-Orscholz im Saarland als selbstständiger Lauftrainer und -organisator arbeitende Schweicher seine für den Winter geplanten Laufveranstaltungen wegen der Corona-Einschränkungen absagen. Die Pandemie gab ihm aber die Möglichkeit, den Mosellaufplan, der seit der Jahrtausendwende immer konkreter in seinem Hinterkopf herumspukte, umzusetzen.

Info Mosellauf-Spendenaktion Foto: Holger Teusch Sein Abenteuer Mosellauf verbindet Markus Krempchen mit dem Aufruf für drei gemeinnützige Organisationen zu spenden. Unter der Konto-Verbindung IBAN DE95 5909 2000 5669 3302 02 (BIC GENODE51SB2, Vereinigte Volksbank) sammelt er für die Nestwärme Trier, das Kinderhilfswerk World Vision Deutschland und die Tierschutzorganisation Tierfreunde Kalamata Luxembourg.

Hauptsächlich mit dem Finger auf der Landkarte. Die letzten rund 300 Kilometer durch Deutschland bis ans Deutsche Eck kennt Krempchen sowieso gut. „Die erste Etappe von der Quelle in Bussang führt über kleine Straßen. Da kann man sich nicht verlaufen“, erklärt er. Am schwierigsten dem Flusslauf zu folgen werde es zwischen Toul und Metz. Dort erschweren parallel verlaufene und abzweigende Kanäle die Orientierung.

Krempchens wichtigsten Anlaufpunkte werden natürlich seine Heimatstadt Schweich und Trier sein. Bei seinen Eltern in der Stefan-Andres-Stadt will sich der Ultramarathonläufer, der unter anderem bereits bei einem 105-Kilometer-Traillauf auf Madeira den achten Platz belegte, die längste Pause gönnen. Fünf Stunden Schlaf sind eingeplant. Ansonsten werden es an den insgesamt acht Etappenorten nur zwei bis drei Stunden werden, bis er wieder in die Laufschuhe schlüpfen muss. „Ich bin jetzt auch schon mal morgens um 4 Uhr laufen gegangen, um mich an den Rhythmus zu gewöhnen“, erklärt er.

Apropos Vorbereitung, deren heiße Phase beginnt gerade erst. Noch im vergangenen Herbst machten Krempchen Meniskusprobleme zu schaffen. Es gelang ihm aber, um eine Operation herum zu kommen. Es laufe wieder rund, erklärt er. Aber die Kälte der vergangenen Wochen waren nicht ideal für ganz lange Trainingsläufe. Doch am gestrigen Dienstag (16.2.) war Markus Krempchen bei seinen Eltern in Schweich, um dort Wechselklamotten zu deponieren. Als Trainingsstrecke will er demnächst die gut 65 Kilometer von der deutsch-französischen Grenze bei Schengen bis Schweich ablaufen. Das sei ideal, weil man eine Richtung mit dem Zug zurücklegen könne, erkärt er.

Das empfiehlt Krempchen auch allen, die ihn in der Pfingstwoche ein Stück im gemächlichen Tempo von rund acht Minuten pro Kilometer begleiten möchte. Wie beim Hospizlauf von Koblenz nach Trier (dieses Jahr am 9. und 10. Juli geplant) müsse jeder selbst dafür sorgen, wieder zum seinem persönlichen Ausgangspunkt zurück zu kommen.