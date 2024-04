Erster Hitzelauf des Jahres Risikobereitschaft wird mit Laufsieg belohnt

Nach Regen und Kälte bei den Osterläufen am Montag nur fünf Tage später Temperaturen deutlich über 20 Grad beim zweiten Wertungslauf zum Bitburger 0,0%-Läufercup in Mülheim an der Mosel – einen extremen Temperatursprung mussten die Läufer in der ersten Aprilwoche verkraften. Scheinbar nichts aus machte das Martin Müller. Nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ lief der 33-Jährige von der LG Meulenwald Föhren in seinem dritten Zehn-Kilometer-Rennen in diesem Jahr trotz der schwierigen Bedingungen die beste Zeit: 33:03 Minuten. Damit ließ Müller den Belgier Pieter Berber (33:40) unerwartet deutlich hinter sich.