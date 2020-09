Straßenlauf : Maske auf zum Meisterschaftsrennen

Die LG Meulenwald Föhren organisierte Ende August im Industriepark Region Trier (IRT) bereits den ersten rheinland-pfälzischen Straßenlauf über zehn Kilometer für bestenlistenreife Zeiten. Am 18. Oktober findet die erste Rheinlandmeisterschaft seit März dort statt. Foto: Holger Teusch

Föhren Erstmals seit dem 1. März sollen am 18. Oktober wieder Titelträger des Leichtathletik-Verbands Rheinland ermittelt werden. Im Rahmen des IRT-Läufermeetings in Föhren finden die Zehn-Kilometer-Straßenlaufmeisterschaften statt.

Wolfram Braun kämpft zur Zeit erfolgreich für die Fortführung der Straßenlaufwettbewerbe. Ende August organisierte die LG Meulenwald Föhren, deren Vorsitzende Braun ist, den ersten Zehn-Kilometer-Wettkampf in Rheinland-Pfalz, dessen Resultate offiziell anerkannt werden und für Bestenlisten relevant sind. Diese Veranstaltung dient am 18. Oktober als Blaupause für die Durchführung des IRT-Läufermeeting. „Wir machen keine Abstriche beim Programm“, sagt Braun. Wie 2019 gibt es Bambini-, Kinder-, Jugend-, Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufe. Es wird sogar aufgestockt: Erstmals während der Corona-Pandemie werden im Rahmen des IRT-Läufermeetings Rheinlandmeister ermittelt.

Anders als die Einladungsrennen am letzten September-Wochenende in Berlin, wo beispielsweise Yannik Duppich von der LG Vulkaneifel 30:01 Minuten über zehn Kilometer lief, sind die Rennen auf dem Gelände des Industrieparks Region Trier (IRT) bei Föhren grundsätzlich offen für alle. Gegenüber Ende August, als maximal 30 Läufer pro Rennen gemeinsam auf die Strecke geschickt wurden, sollen am 18. Oktober mehrere Hundert Läufer zusammen starten. Das ermöglicht letztendlich auch die Durchführung der Rheinlandmeisterschaften.