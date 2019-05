Trierer Firmenlauf : Mehr als 4000 Anmeldungen und Gesa

Trier Die Läufer der Volksbank Trier freuen sich über Gesa Felicitas Krause und die Organisatoren des Bitburger 0,0% Firmenlauf über einen Melderekord.

Die 26-Jährige wird die etwas mehr als fünf Kilometer lange Strecke mit Start und Ziel vor beziehungsweise in der Arena Trier am 29. Mai um 19.30 Uhr gemeinsam mit mehr als 4000 weiteren Teilnehmern in Angriff nehmen. Egal ob Vier- oder Fünf-Minuten-Schnitt pro Kilometer, alles sei möglich, sagte Krause, die sich bis zum Wochenende noch im Höhentrainingslager in Südafrika befindet. Zehn Tage vor ihrem Start in die Bahnsaison am 8. Juni in Pfungstadt (800 Meter) und am 9. Juni beim Rehlinger Pfingstsportfest (1500 Meter) werde sie aber natürlich keine Fünf-Kilometer-Bestzeit in Angriff nehmen, sondern die Atmosphäre mit sechs Mal Musik an der Strecke genießen.