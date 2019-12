Silvesterlauf : Mehr als eine Lauffreundschaft

Trier Zum vierten Mal kommen Läufer aus Ruanda zum Bitburger-0,0%-Silvesterlauf nach Trier. Daraus hat sich ein Austausch zwischen jungen Sportlern aus der Region Trier und in Afrika entwickelt.

Die Skepsis war da, als Hans Tilly 2016 mit der Idee auf seine Clubkameraden beim Verein Silvesterlauf Trier zukam, einige der besten Läufer aus Ruanda zu den Eliteläufen beim „deutschen Sao Paulo“ einzuladen. Ruanda? Kommen aus dem kleinen zentralafrikanischen Land überhaupt gute Langstreckler? Die Antwort lieferten die Schützlinge von Nationaltrainer John Peter Ndacyayisenga blitzschnell: Ja! In den vergangenen drei Jahren schaffte es mindestens ein ruandischer Läufer aufs Podium.

Auch diesmal werden mit Marthe Yankurije, Christopher Tuyishime und U-20-Junior Aimé Phraditte Bakunzi sogar drei Läufer aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland antreten. Yankurije war im vergangenen Jahr Siebte im Sparkassen-Elitelauf der Frauen über fünf Kilometer (Start am 31. Dezember um 15 Uhr). Diesmal will die Achte der Afrikaspiele und Neunte der Militär-WM mehr: aufs Podium. Auch Tuyishime würde gerne seinem Landsmann James Sugira nacheifern, der 2017 Zweiter im Bitburger-0,0%-Asselauf über acht Kilometer war (Start: 15.30 Uhr). Der erst 22 Jahre alte Marathonläufer war für die Weltmeisterschaft in Doha qualifiziert, konnte wegen eines schweren persönlichen Schicksalsschlags aber nicht starten.