Schullaufmeisterschaft : Mehr Teilnehmer als erhofft bei Schullauf-Premiere

Bernkastel-Kues 142 Mädchen und Jungen im Ziel überraschten die Organisatoren der ersten Bernkastel-Wittlicher Schullaufmeisterschaften in Bernkastel-Kues.

Geklungener Auftakt für ein neues Nachwuchssport-Förderprojekt im Kreis Bernkastel-Wittlich: 142 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2009 bis 2012 kamen am vergangenen Samstag bei der Premiere der Kreis-Schullaufmeisterschaften ins Ziel. Zehn Schulen beteiligten sich. „Wir haben so mit etwa 100 gerechnet“, erklärte Jörg Klein. Den Initiator und Organisationsleiter freute es natürlich, dass es trotz Termins an einem Samstagvormittag eine so gute Resonanz gab. Eine Wiederholung im kommenden Jahr sei nun sehr wahrscheinlich geworden. Klein überlegt, dann vielleicht auch die weiterführenden Schulen, zumindest die fünften und sechsten Klassen einzubeziehen.