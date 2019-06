Laufen : Mehr Teilnehmer und wieder schneller

Beim Straßenlauf in Oberweis an Fronleichnam kamen mit 439 Läufern so viele ins Ziel, wie seit drei Jahren nicht mehr. Foto: Holger Teusch

Oberweis Trotz Regenschauern kamen mit 439 Läufern so viele Teilnehmer ins Ziel des Oberweiser Straßenlaufs, wie seit drei Jahren nicht mehr. Auf dem leicht modifizierten Zehn-Kilometer-Kurs lief ein Seniorensportler eine rekordverdächtige Zeit.

Schnell, schneller, Oberweis lautet das Motto des Straßenlaufs im Prümtal seit einem Vierteljahrhundert. Nicht zuletzt Hitze hatte in den vergangenen Jahren Bestzeitenträume allzu oft dahinschmelzen lassen. Bei der 28. Auflage an Fronleichnam gab es erstmals seit vier Jahren im Hauptwettbewerb über zehn Kilometer wieder eine Siegerzeit von unter 33 Minuten. Alexander Bock siegte in 32:54 Minuten vor dem Belgier Daniel Hilgers (33:25) und Martin Müller (LG Meulenwald Föhren/33:48). Bei den Frauen blieben mit Mimi Königs in 38:57 Minuten und Viola Pulvermacher aus Kötterichen (Vulkaneifelkreis) in 39:34 Minuten zwei Läuferinnen unter der 40-Minuten-Schallmauer. Mittelstrecklerin Mona Reuter vom PST Trier sicherte sich mit einem klug eingeteilten Rennen in 40:25 Minuten den dritten Podestplatz.