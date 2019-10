Leichtathletik : Mehr und schnellere Halbmarathon-Läufer im Regen (Fotos)

Föhren Isabel Schönhofen vom Lauftreff Schweich verteidigte in Föhren ihren Rheinlandmeistertitel im Halbmarathonlauf. Trotz Schmuddel-Herbstwetters kamen noch einmal mehr Läufer, als vor einem Jahr.

Dass die Sieger etwas langsamer unterwegs waren, hatte andere Gründe. Die erfolgreiche Titelverteidigerin Isabel Schönhofen hätte die gut eine Minute Differenz zu ihrer Vorjahreszeit noch herauslaufen können. Doch nachdem die ärgste Konkurrentin der 28-Jährigen vom Lauftreff Schweich (LTS), Viola Pulvermacher aus dem Vulkaneifelort Kötterichen, den Anschluss an die große Gruppe um Schönhofen verloren hatte, trat Trainer Dirk Engel in der letzten von insgesamt sechs Runden aufs Bremspedal: „Mach nur noch das Nötigste“, lautete die Anweisung des 49-Jährigen, der sich zusammen mit anderen LTS-Läufern in Regen und Wind als Tempomacher vor die ersten Frauen gespannt hatte. In 1:28:16 Stunden hatte Schönhofen am Ende einen komfortablen Vorsprung vor der für die LG Laacher See startenden Pulvermacher (1:30:21). Zusammen mit der Drittplatzierten Sara Schumacher (1:32:47) und Marlynn Dussaucy (Siebte in 1:37:53) holte Schönhofen auch den Mannschaftstitel nach Schweich.