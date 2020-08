Straßenlauf : Meldefrist für Föhrener Corona-Zehner endet

Der deutscher Halbmarathonmeister Moritz Beinlich aus Kaisersesch (hier bei der 5000-Meter-DM 2019 im Berliner Olympiastadion) ist ein Siegkandidat beim ersten Zehn-Kilometer-Straßenlauf unter Corona-Bedingungen in der Region Trier am 30. August 2020. Foto: Holger Teusch

Föhren Deutscher Halbmarathonmeister und luxemburgische Crosslaufmeisterin wollen beim ersten Zehn-Kilometer-Rennen unter Corona-Bedingungen starten.

Ab Montagabend geht nichts mehr. Am 24. August endet die Meldefrist für den ersten Straßenlauf in der Region Trier während der Corona-Pandemie, der am 30. August in Föhren. Nach diesem Termin geht nichts mehr. Denn das Hygienekonzept sieht einen Postversand der Startunterlagen vor. Mit der Anmeldung werden auch alle Kontaktdaten erfasst. Begleitpersonen und Zuschauer sind ebenfalls nur nach Voranmeldung zugelassen.