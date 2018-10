Meldeschluss für Halbmarathon-Meisterschaften in Föhren

Am Freitag, 26. Oktober, endet die Voranmeldefrist für die Rheinlandmeisterschaften im Halbmarathonlauf. Am 4. November richtet die LG Meulenwald Föhren erstmals die Titelkämpfe über 21,1 Kilometer auf dem flachen Rundkurs im Industriepark Region Trier (IRT) zwischen Föhren, Bekond und Hetzerath aus. Von Holger Teusch

Anmeldungen für die Meisterschaften können im Internet unter www.lanet2.de oder an den Leichtathletik-Verband Rheinland per Fax (0261/9144103) abgegeben werden. Auch Läufer, die nicht im Besitz eines Startpasses sind, können am ersten Sonntag im November noch einmal ihre persönliche Bestzeit angreifen (Meldeportal: www.chiplauf.de). Weitere Informationen im Internet hier und bei Wolfram Braun (Telefon 01573/9620288, E-Mail).

Streckenplan