Leichtathletik : Meldeschluss für Halbmarathon-Meisterschaft in Föhren

Foto: Holger Teusch Auf dem flachen Runden kurs im Industriepark Region Trier wurden bereits 2018 die Rheinlandmeister im Halbmarathon ermittelt.

Föhren Am 18. Oktober endet die Meldefrist für die Rheinlandmeisterschaften im Halbmarathonlauf am 27. Oktober in Föhren.

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch