Rheinlandmeisterschaft : Meldeschluss Halbmarathonmeisterschaft

Zum dritten Mal in Folge nach 2018 und 2019 sollen im IRT bei Föhren am 25. Oktober die Rheinlandmeisterschaften im Halbmarathonlauf stattfinden. Foto: Holger Teusch

Föhren Nach der Zehn-Kilometer- ist vor der Halbmarathonmeisterschaft. Am Sonntag werden im Industriepark Region Trier die Rheinlandmeistertitel über zehn Kilometer vergeben. Am 16. Oktober ist Meldeschluss für Meisterschaftsläufer, am 19. Oktober für alle anderen.

Von Holger Teusch