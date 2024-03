Freundschaftslauf Meulenwaldläufer umgehen Regen und Schnee (Fotos)

Die Regenjacken hätten die Teilnehmer des Meulenwald-Freundschaftslauf wider Erwarten zu Hause lassen können. Am Samstagnachmittag war Petrus in Föhren auf der Seite der Ausdauersportler. Weder über 22 Kilometer noch über 17 Kilometer kamen die Läufer in einem der vielen Regen- und Schneeschauer des Tages hinein. Nur die Strecke der Zehn-Kilometer-Läufe wurde von einer Regenwolke gestreift. 115 Teilnehmer und damit fast genauso viele wie 2023 kamen zum 14. Freundschaftslauf der LG Meulenwald Föhren. Angesichts des zeitgleich stattfindenden Acht-Stunden-Wurzellaufs im nur wenige Kilometer entfernten Farschweiler sowie eines Crosslauf-Serien-Finallaufes an der Nahe sei man deshalb zufrieden, erklärte der LGM-Vorsitzende Wolfram Braun.