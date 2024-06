37. Gerolsteiner Stadtlauf Hattrick für Michelle - nur als Trumm statt Bauer

Die Gewinnerin des Zehn-Kilometer-Hauptlaufs stand am Samstagabend zum dritten Mal in Folge ganz oben auf dem Siegerpodest. Doch die Urkunde wurde diesmal auf Michelle Trumm statt wie 2022 und 2023 auf Michelle Bauer ausgestellt. Der dritte Stadtlaufsieg in der Vulkaneifel war der erste nach ihrer Hochzeit für die 34-Jährige.