Crosslauf Mirco Zenzen macht Vulkaneifel-Crosslauf-Doppel perfekt

Mirco Zenzen machte mit seinem Doppelsieg auf Mittel und Langstrecke beim 31. Obere-Kyll-Crosslauf in Birgel auch das Doppel in der Vulkaneifel-Serie perfekt. Der 30-Jährige von der LG Vulkaneifel siegte auch bei der vierten und abschließenden Veranstaltung in Birgel sowohl über vier Kilometer als auch über acht Kilometer jeweils vor Triathlon-Spezialist Finn Willars vom SV Gerolstein. Bei den Frauen gewannen mit Lisa Wihl (Mittelstrecke) und Michelle Bauer (Langstrecke) Läuferinnen des LT Schweich. Über vier Kilometer teilten sich Nachwuchsläuferin Wihl und die Deutsche Senioren-Mannschaftsvizemeisterin Bauer den ersten Platz. Auf der doppelten Distanz setzte sich Bauer beim vom VfL Jünkerath organisierten 31. Obere-Kyll-Crosslauf wie bereits bei den Rennen in Ellscheid und Mehren gegen Julia Landgraf und Yvonne Kalbusch-Fürsatz (beide Team Master of Desaster) durch. Mit rund 170 Läufern, die in Birgel das Ziel erreichten, verzeichnet die Vulkaneifel-Crosslauf-Serie einen Teilnehmeranstieg auf das Vor-Corona-Niveau (im Schnitt 142 Läufer pro Veranstaltungstag).