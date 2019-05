Aktion : Mit dem Volksfreund durchs Gelände – Jetzt bewerben für Traillauf-Training

Laufend in der Natur unterwegs. Seien auch Sie dabei! Foto: Markus Krempchen

Trier/Orscholz Trailläufe sind eine besondere Herausforderung, denn sie machen nicht nur Spaß, sondern erfordern auch Aufmerksamkeit und Geschick. Wer lernen will, wie das gut funktioniert, hat die Möglichkeit, an einem kostenlosen zehnwöchigen Training teilzunehmen, das der Trierische Volksfreund in Kooperation mit „Trailducks“ anbietet. Die Bewerbungsfrist dafür endet am 10. Mai.

Seit 2009 gibt es bereits die Laufaktion „Der TV Bewegt“, bei der Leserinnen und Leser des Trierischen Volksfreund mit einem professionellen Gruppentraining inklusive wöchentlicher Trainingspläne auf Läufe in der Region vorbereitet werden. Aktuell im Training befinden sich bereits zwei Gruppen von Lesern und einem Team der Volksbank Trier zur Vorbereitung auf den Trierer Stadtlauf am 30. Juni, unter Anleitung des Trainerteams von GetFit Trier.

Nun gibt es für Interessierte die Möglichkeit, sich für ein Trainingsprogramm für einen Traillauf anzumelden. Trailläufe (von englisch trail = schmaler Weg oder Pfad) finden abseits von asphaltierten Straßen statt. Man läuft durch Wälder und Wiesen, ein besonders naturnaher Sport. Die Voraussetzungen für das Laufen auf unebenem Untergrund sind andere als für das Laufen auf glatten, ebenen Straßen. Neben der Ausdauer werden auch die Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit und mehr Muskelgruppen trainiert.

Am 27. Juli findet in Orscholz der SaarschleifenRun statt. Folgende Strecken können gelaufen werden: 51km mit 1504 Höhenmetern, 34km mit 1000 Höhenmetern, 17km mit 566 Höhenmetern und 8,5km mit 295 Höhenmetern plus ein Kinderlauf.

Alle Informationen zum Lauf finden Sie unter www.saarschleifen.bike/saarschleifenrun/.

Für alle Neulinge, die gerne mal einen Traillauf angehen möchten, bietet nun der Trierische Volksfreund mit der Aktion „Der TV Bewegt“ ein 10-wöchiges Lauftraining unter professioneller Anleitung von Trainer Markus Krempchen (Trailducks) für den 8,5 km Lauf in Orscholz an. Das Training findet immer dienstags, um 19 Uhr, in Orscholz statt. Die Teilnahmegebühr plus Laufshirt und professionelle Trainingspläne sind im Trainingspaket enthalten.

Bewirb Dich jetzt unter www.mitmachen.volksfreund.de/traillauf – Wichtig ist, dass Du ein Volksfreund-

Abo hast, dienstags abends Zeit hast, in Orscholz zu trainieren und innerhalb der Woche noch 3-4 Trainingseinheiten nach Plan zeitlich einrichten kannst. Das Training startet in der Woche am 14. Mai.

Teilnahmeschluss 10. Mai.

Des Weiteren bieten wir am 14. Mai um 19 Uhr im Medienhaus Trierischer Volksfreund für alle Interessierten einen Multimedia-Vortrag zum Thema Trail Running mit dem Referenten Markus Krempchen an. Was ist Trail Running? Wann genau wird man zum Trail Runner und wie extrem ist Trail Running wirklich? Welche Arten gibt es und wie bereite ich mich am besten darauf vor? Kosten pro Teilnehmer 10 Euro (Für die Teilnehmer der TV bewegt-Aktion kostenfrei). Kaufen Sie Ihre Tickets ganz bequem unter: