Frühlingslauf : Mit dem Veldenzer Frühlingslauf beginnt die Volkslaufsaison im Kreis Bernkastel-Wittlich

Veldenz Nach dem frühen Finaltermin der Mosel-Crosslauf-Serie bereits Mitte Januar beginnt mit dem Veldenzer Lauf in den Frühling beginnt am 28. März die Volkslaufsaison im Kreis Bernkastel-Wittlich so richtig.

Der Landschaftslauf mit Start und Ziel an der Evangelischen Erziehungshilfe in Thalveldenz unterhalb des Schlosses stellt das Bindeglied zwischen den Geländeläufen und den ab April folgenden Straßenläufen beispielsweise in Mülheim (18. April) oder dem Mitternachtslauf in Kröv (30. Mai) dar. Das kompakte Programm mit Starts zwischen 14 Uhr und 15 Uhr umfasst einen Bambinilauf (200 Meter, Jahrgänge 2013 und jünger), Kinder (1000 Meter, Jahrgänge 2009-12), Schüler (2500 Meter, Jahrgänge 2005-08) und den Hauptlauf über sechs Kilometer an den Mühlen des Hinterbachtals entlang. Entlang des Bachlaufs befand sich früher eine wichtige Verbindungsstrecke zwischen Mosel und Hunsrück.