Triathlon : Mittelmosel-Triathlon kehrt zurück

Nach einem Jahr Pause feiert der Mittelmosel-Triathlon mit Start und Ziel in Zell am 23. Juni 2019 seine zehnte Auflage. Foto: Holger Teusch

Zell Nach einem Jahr schöpferischer Pause feiert der Paccor-Mittelmosel-Triathlon am 23. Juni Jubiläum. Bei der zehnten Auflage finden in Zell die rheinland-pfälzischen Meisterschaften auf der Olympischen Distanz statt.

Zwei Jahre haben die Organisatoren Kraft getankt und Anlauf geholt. Am Sonntag, 23. Juni ist es so weit: Mit dem Paccor-Mittelmosel-Triathlon (MMT) feiert der einzige deutsche Ausdauerdreikampf mit Schwimmen in der Mosel seinen zehnten Geburtstag. Die Pause nach der neunten Auflage 2017 habe gut getan, sagt Organisationsleiter Christian Stadtfeld vom Ausrichterverein TSV Bullay-Alf. Zum Jubiläum spendiert der rheinland-pfälzische Triathlon-Verband RTV dem MMT die Landesmeisterschaft auf der Olympischen Distanz über zwei Kilometer Schwimmen mit der Strömung der Mosel, 40 Kilometer Rad fahren und 10,4 Kilometer Laufen. Gleichzeitig gilt das Rennen für die Vereine in den RTV-Triathlon-Ligen als drittes Wertungsrennen.